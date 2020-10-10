Азербайджан и Армения провели переговоры в Москве: о чем договорились
Азербайджан и Армения, между которыми продолжается конфликт вокруг Нагорного Карабаха, пошли на мирные переговоры. В Москве враждебные государства были представлены на уровне министров иностранных дел, а посредником был российский министр Лавров.
Об итогах первых мирных переговоров Азербайджана и Армении с момента нового обострения рассказал как раз глава МИД России Сергей Лавров в своем заявлении, пишет 24 канал.
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О чем договорились Армения и Азербайджан
По итогам переговоров Баку и Ереван заключили совместный документ, в котором согласились с нижеследующем:
- С 12 часов 10 октября 2020 года – прекращение огня для гуманитарных целей (обмена пленными и чтобы забрать тела погибших – при посредничестве Красного Креста).
- Азербайджан и Армения вернутся к переговорам в минском формате для мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Формат переговоров не изменится.
Коротко о последнем обострении в Нагорном Карабахе
- Боевые действия между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября 2020. Оба государства в агрессии, уже традиционно, обвинили друг друга.
- Обе стороны рассчитывали на поддержку союзников – Азербайджан на Турцию, а Армения на Россию. Турция заявила, что готова принимать непосредственное участие в боевых действиях, а вот Россия тихо отмолчалась.
- Правда, впоследствии зафиксировали факты переброски в Армению российской военной техники. Зато сама Армения обвиняла Турцию, что ее авиация участвует в войне. Турция все обвинения отвергает.
- По состоянию на 7 октября в непризнанной "Нагорно-Карабахской республике" говорили о 320 погибших военных. Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что количество потерь и имена погибших опубликуют только после завершения войны.