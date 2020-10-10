Азербайджан и Армения, между которыми продолжается конфликт вокруг Нагорного Карабаха, пошли на мирные переговоры. В Москве враждебные государства были представлены на уровне министров иностранных дел, а посредником был российский министр Лавров.

Об итогах первых мирных переговоров Азербайджана и Армении с момента нового обострения рассказал как раз глава МИД России Сергей Лавров в своем заявлении, пишет 24 канал.

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О чем договорились Армения и Азербайджан

По итогам переговоров Баку и Ереван заключили совместный документ, в котором согласились с нижеследующем:

С 12 часов 10 октября 2020 года – прекращение огня для гуманитарных целей (обмена пленными и чтобы забрать тела погибших – при посредничестве Красного Креста).

Азербайджан и Армения вернутся к переговорам в минском формате для мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Формат переговоров не изменится.

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