Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда.

Протоколы о конфликте интересов судьям КСУ: что известно

Речь идет об Ирине Завгородней, Владимире Мойсике и Игоре Следенко. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Актуально Появился текст скандального решения КСУ: детали

По данным журналистов, все эти судьи ранее выносили громкие решения.

На 30 октября вызвали судей Завгороднюю, Мойсика и Слиденко для вручения протоколов о конфликте интересов,

– сообщил источник ресурса в НАЗК.

Собеседник добавил, что указанным судьям за действия в условиях конфликта интересов ранее мог грозить штраф до 6 800 гривен или внесение в реестр коррупционеров.

Что о Завгороднюю, Мойсика и Слиденко сообщали ранее

В НАПК заявляли, что выявляли признаки декларирования недостоверной информации у Ирины Завгородней. А это является нарушением статьи 366-1, в отношении которой судьи голосовали за признание неконституционной.

Агентство делает вывод, что это свидетельствует о наличии у нее конфликта интересов во время участия в принятии решения.

В декларации Завгородней за 2018 год выявлено недостоверных сведений на 615 тысяч гривен, в декларации за 2019 год – 754 тысячи гривен.

Также в НАПК рассказали, что еще раньше, во время проверки ежегодных деклараций Владимира Мойсика, они установили признаки преступления использование заведомо подложного документа.

Кроме этого, НАПК составило административные протоколы о непредставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Игоря Слиденко. В то же время это касается и Мойсика.

Важно НАПК закрывает реестр электронных деклараций через решение Конституционного суда

Скандальное решение Конституционного суда: главное

На своем закрытом заседании во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил ответственность за незаконное обогащение.

Таким решением суд фактически отменил антикоррупционную реформу и полностью лишил полномочий целый антикоррупционный орган – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Жалобу на это подали люди из окружения олигархов Виктора Медведчука и Игоря Коломойского – депутаты ОПЗЖ и "За майбутнє".

Во власти уже осудили решение суда. В офисе Президента Украины заявили, что когда антикоррупционная реформа будет безвозвратно отменена, президент внесет в парламент новый законопроект.

Однако в самом суде заявили, что одобрили такое решение "для самозащиты". По словам судьи Игоря Слиденко, это сделали для того, чтобы защитить судей от давления со стороны власти.

Как такое решение Конституционного суда повлияет на украинцев – читайте в материале.