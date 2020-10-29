Конфликт интересов в КСУ: НАПК намеревалось вручить соответствующие протоколы 3 судьям – СМИ
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда.
Протоколы о конфликте интересов судьям КСУ: что известно
Речь идет об Ирине Завгородней, Владимире Мойсике и Игоре Следенко. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
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По данным журналистов, все эти судьи ранее выносили громкие решения.
На 30 октября вызвали судей Завгороднюю, Мойсика и Слиденко для вручения протоколов о конфликте интересов,
– сообщил источник ресурса в НАЗК.
Собеседник добавил, что указанным судьям за действия в условиях конфликта интересов ранее мог грозить штраф до 6 800 гривен или внесение в реестр коррупционеров.
Что о Завгороднюю, Мойсика и Слиденко сообщали ранее
- В НАПК заявляли, что выявляли признаки декларирования недостоверной информации у Ирины Завгородней. А это является нарушением статьи 366-1, в отношении которой судьи голосовали за признание неконституционной.
- Агентство делает вывод, что это свидетельствует о наличии у нее конфликта интересов во время участия в принятии решения.
- В декларации Завгородней за 2018 год выявлено недостоверных сведений на 615 тысяч гривен, в декларации за 2019 год – 754 тысячи гривен.
- Также в НАПК рассказали, что еще раньше, во время проверки ежегодных деклараций Владимира Мойсика, они установили признаки преступления использование заведомо подложного документа.
- Кроме этого, НАПК составило административные протоколы о непредставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Игоря Слиденко. В то же время это касается и Мойсика.
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Скандальное решение Конституционного суда: главное
- На своем закрытом заседании во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил ответственность за незаконное обогащение.
- Таким решением суд фактически отменил антикоррупционную реформу и полностью лишил полномочий целый антикоррупционный орган – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
- Жалобу на это подали люди из окружения олигархов Виктора Медведчука и Игоря Коломойского – депутаты ОПЗЖ и "За майбутнє".
- Во власти уже осудили решение суда. В офисе Президента Украины заявили, что когда антикоррупционная реформа будет безвозвратно отменена, президент внесет в парламент новый законопроект.
- Однако в самом суде заявили, что одобрили такое решение "для самозащиты". По словам судьи Игоря Слиденко, это сделали для того, чтобы защитить судей от давления со стороны власти.