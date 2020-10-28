По решению Конституционного Суда Украины относительно отмены статьи о декларировании ложной информации присутствует конфликт интересов. Несмотря на это сейчас существует возможность перезагрузить систему.

Однако действующая и предыдущая власть не хотят и не хотели этого делать, потому что это не выгодно. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Виктор Чумак, бывший заместитель генерального прокурора.

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О конфликте интересов

Относительно самого решения – окончательного варианта пока неизвестно. Однако, по словам Чумака, здесь присутствует конфликт интересов. И не одного, а минимум 4-х судей КСУ.

Даже сам председатель суда (Александр Тупицкий – 24 канал) находится в достаточно непростой ситуации – у него были жесткие переписки с НАПК, поэтому он также есть в потенциальном конфликте интересов,

– отметил Чумак.

Какой выход из ситуации

Как отметил экс-заместитель генпрокурора, Конституция предоставляет нам возможности сейчас перезагрузить судейскую систему. Однако это делать никто никогда не хотел.

По его словам, каждый президент, когда приходит к власти, убеждает, что будет менять судебную систему и делать реформы. Но потом получается, что им лучше и проще иметь собственных ручных судей.

"Зачем сейчас Зеленскому перезагружать Конституционный суд, если он "проглотил" незаконное решение о роспуске Верховной Рады в 2019 году. В прошлом созыве была такая же история, когда КСУ не выносил решений", – пояснил Чумак.

Реакция мира

Реакция наших международных партнеров обязательно будет, но очевидно после обнародования текста решения, считает специалист. Получение финансовой помощи остается под огромным вопросом. Если будет отрицательное решение, то финансирование со стороны МВФ становится под сомнение.

Решение КСУ: кратко

Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации.

Суд в своем решении установил, что якобы уголовная ответственность за недостоверное декларирование является "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє" – их связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Журналист Сергей Лещенко утверждает, что суд отменил положения относительно незаконного обогащения, электронного декларирования и полномочий НАЗК.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что "не столько борьба с антикоррупционной структурой, сколько попытка ОПЗЖ и конкретно Коломойского оторвать Украину от помощи Запада".

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