В Славянске между пассажирами маршрутки произошел конфликт, который начался из-за неправильно надетой маски у пассажира, а впоследствии перерос в унижение единственной из пассажирок, которая разговаривала на украинском. Дошло до того, что украинский язык называли "телячьим", а саму пассажирку всячески оскорбляли.

Сначала пассажирка просто сделала замечание старшему мужчине из-за неправильно надетой маски. Тот набросился на женщину и начал ее оскорблять из-за языка, сообщает телеграм-канал "Донетчанин".

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Хамоватого мужчину поддержали остальные пассажиры, которые начали кричать, что они "плохо живем из-за вас – общественных деятелей". Также женщине упрекнули, чтобы она "ехала на свой запад".

В ответ та рассказала, что она родилась, выросла и всю свою жизнь провела в Славянске. Тогда одна из пассажирок заявила, что если та из Славянска, то пусть и говорит "па-славянски".

Мы видим. У нас адекватные люди все, адекватные, а не такие, как вы, украиночка. Со своим языком уже "заколебали" – на каком языке говорить не знают,

– заявила одна из пассажирок.

Тогда к украиноязычной женщине подошел мужчина, который с самого начала провоцировал конфликт, для чего-то начал требовать ее документы, выгонять пассажирку из автобуса и протягивать к ней свои руки.

В Славянске на пассажирку маршрутки набросились из-за украинского языка: смотрите видео