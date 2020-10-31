Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября отправил письмо президенту России Владимиру Путину. Пашинян попросил помощь, ведь их страны подписывали двусторонние соглашения.

Пашинян отметил, что просит Путина "обеспечить безопасность" Армении. Такую информацию сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

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Премьер-министр Армении в письме объяснил ситуацию, которая сложилась в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, вновь обвинил Турцию во вмешательстве в конфликт.

К слову, президент Турции Реджеп Эрдоган также уже предлагал президенту России Владимиру Путину совместно решить конфликт в Нагорном Карабахе. Почему там вспыхнул конфликт – читайте здесь.

Как отметили в пресс-службе, "уже имели место факты посягательств на территорию Армении". Пашинян попросил немедленно провести консультации. Во время переговоров премьер хочет обсудить размер помощи, которую Россия может предоставить Армении для ее безопасности.

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