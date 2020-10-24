В ночь на 24 октября в Нагорном Карабахе продолжались бои с разной интенсивностью. Азербайджанские военные силы вывели из строя склады оружия, боеприпасов и горючего армянской стороны. Азербайджан заявил о наступлении.

В Минобороны Азербайджана сообщили, что боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта.

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"На некоторых направлениях противник беспорядочно оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушено несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты", – сказали в Минобороны.

Также отметили, что 24 октября на Губадлинском направлении фронта азербайджанские подразделения сбили боевой самолет Военно-воздушных сил Армении.

В ведомстве добавили, что артиллерийские подразделения армии Азербайджана продолжают наносить удары по противнику.

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