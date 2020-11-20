В комитете по вопросам обороны и нацбезопасности заявили, что есть угроза срыва поставок нового вооружения для войска уже с 1 января. Мол, государство и наши международные партнеры выделяют средства на вооружения, но через хилую работу сразу 3-х сторон – Минобороны, Минстратегпром и Укробронпром – заказать ничего не могут.

Кто виноват в срыве реформы ОПК и действительно ли уже со следующего года украинское войско может недополучить вооружение и новую военную технику – читайте в материале 24 канала.

К теме С 1 января может остановиться переоснащение украинской армии, – Укроборонпром

Устные поручения, постоянные настояния на изменении управления, вмешательство в хозяйственную деятельность и блокирование реформы в течение 3-х месяцев – все это вменяют новосозданному Министерству по вопросам стратегических отраслей руководители Укроборонпрома.

Мол, вместо формирования госполитики, пока это "министерство на бумаге" пытается влиять на назначение директоров предприятий-участников концерна. А вот обязанностями пренебрегает. "Укроборонпромовцы" жалуются, что:

не начата подготовка Стратегии оборонно-промышленного комплекса;

не утверждена политика собственности концерна;

по настоянию Министерства остановлено рассмотрение законопроектов, необходимых для начала реформирования государственного сектора оборонно-промышленного комплекса.

"Процесс полностью остановлен. Потому что министерство говорит, что у нас есть желание, но замечаний конкретных до сих пор нет к этому законопроекту", – пояснил директор по вопросам активов концерна Укроборонпром Мустафа Найем.

Кроме того, в 2020 году приняли новый закон О государственных оборонных закупках – какие из них открыты, закрыты и какова процедура контрактования. С 1 января 2021 года закон вступает в силу. Но для его корректного внедрения на уровне правительства надо принять еще пакет документов, отвечает за которые Минстратег. Но там не спешат.

"Это будет огромной проблемой и для департаментов Минобороны, и для наших предприятий, потому что мы не сможем контрактоваться. Если это не будет сделано до 1 марта, контрактование вообще может остановиться", – сказал директор по вопросам активов концерна Укроборонпром Мустафа Найем.

Что говорят в Минстратегии

В Минстратегии обвинения отвергают и уверяют – работа над законодательством и реформой продолжается. Мол, этот вопрос не одной недели и разработки должны быть взвешены.

"Работал и продолжаю работать с коллегами, экспертами, которые готовят предложения и изменений в законодательство, которые планируют конкретные шаги по проведению трансформации. Мне было бы интересно, какие приводные ремни стоят за тем, что началась такая грязная кампания против нашего министерства", – рассказал первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко.

Какой выход из ситуации

В профильном комитете парламента конфликт между профильным министерством и стратегическим госконцерном тоже обсуждают. В то же время ищут и выход из ситуации-говорят, виноваты обе стороны и надо как можно быстрее решить назревшие вопросы.

Я бы им посоветовал не выяснять отношения между собой, а заниматься обеспечением нашей армии, ВСУ – тем, для чего они созданы,

– сказал народный депутат, фракция "Голос" Роман Костенко.

Решение законодательных вопросов обещают ускорить. Впрочем, экспертная среда имеет определенные предостережения относительно самого процесса реформирования из-за отсутствия конструктива между участниками. Ведь проблем с оборонкой гораздо больше, чем спор между Оборонпромом и Мінстратегом. И, по мнению экспертов, важно не потерять даже уже наработанное.

"Создать площадку, где будет вестись профессиональная дискуссия с экспертами, имеющими отношение к ВСУ и оборонки, и споры будут решаться", – сказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Эксперты предполагают, что такой площадкой для диалога мог бы стать, к примеру, СНБО. Ведь срывать или сворачивать реформу отрасли крайне опасно – Украина уже почти 7 лет противостоит военной агрессии.