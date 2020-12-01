Сомневаюсь, что это реальный сеператизм, – политолог о конфликте между Венгрией и Украиной
На Закарпатье назревает очередной скандал вокруг так называемой венгерской автономии. Однако сравнивать инцидент с ситуацией с Донбассом и Крымом не стоит.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Дмитрий Тужанский. По его словам, есть сомнения говорить о каком-то реальном сепаратизме на Закарпатье, как это было в Крыму или Донбассе.
К теме СБУ обнаружила на Закарпатье популяризаторов "Великой Венгрии": вредил Украине благотворительный фонд
"Однако я бы не относился столь легкомысленно к российским влиянием и импортированным сепаратизмом, когда определенные группы – с помощью денег, видео, фейков пытаются расшатать ситуацию. Мне кажется, что видео, которое обнародовали недавно, это как раз пример этого", – отметил он.
Россия давно играет на спекуляциях и серьезно играет,
– заявил Тужанский.
Также добавил: "Нам не надо обострений с Венгрией, потому что мы стремимся в ЕС и НАТО, и от решения той же Венгрии будет зависеть, пойдем ли мы туда. Это не значит, что нужно идти на уступки Венгрии, но необходимо строить диалог".
Конфликт между Украиной и Венгрией: что известно
- Во время местных выборов венгерские власти призвали украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины".
- Уже 26 октября Украина запретила въезд 2 высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации.
- 30 ноября в СБУ рассказали об обысках, которые ведомство провело в помещении одного из благотворительных фондов. Мол, некоторые его деятели открыто поддерживают венгерскую власть и пропагандируют создание так называемой закарпатской автономии.
Поделиться новостью