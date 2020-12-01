На Закарпатье назревает очередной скандал вокруг так называемой венгерской автономии. Однако сравнивать инцидент с ситуацией с Донбассом и Крымом не стоит.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Дмитрий Тужанский. По его словам, есть сомнения говорить о каком-то реальном сепаратизме на Закарпатье, как это было в Крыму или Донбассе.

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"Однако я бы не относился столь легкомысленно к российским влиянием и импортированным сепаратизмом, когда определенные группы – с помощью денег, видео, фейков пытаются расшатать ситуацию. Мне кажется, что видео, которое обнародовали недавно, это как раз пример этого", – отметил он.

Справка. Пользователи соцсетей распространили видео, на котором депутаты одной из закарпатских ОТО, открывая заседание, пели венгерский гимн.

Россия давно играет на спекуляциях и серьезно играет,

– заявил Тужанский.

Также добавил: "Нам не надо обострений с Венгрией, потому что мы стремимся в ЕС и НАТО, и от решения той же Венгрии будет зависеть, пойдем ли мы туда. Это не значит, что нужно идти на уступки Венгрии, но необходимо строить диалог".

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