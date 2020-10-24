Примерно 90 тысяч человек стали вынужденными переселенцами из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Люди потеряли дома и другую собственность.

Каждый день количество пострадавших увеличивается. Об этом рассказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, сообщает "Арменпресс".

Интересно Азербайджан готов прекратить стрелять, но есть условие

"Повреждена инфраструктура. Люди живут под огнем. Это происходит каждый день, регулярно, это то, что происходит в Нагорном Карабахе, это то, что происходит с народом Нагорного Карабаха", – отметил министр.

Он также отметил, что гибнет много мирных жителей. Кроме этого, больницы и школы обстреливают каждый день.

Справка. Министр подчеркнул, что населенные пункты Нагорного Карабаха постоянно обстреливают с 27 сентября 2020 года. Подробнее об этом – в материалах 24 канала.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией: смотрите видео