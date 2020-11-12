Москва планирует разместить вертолеты на линии разграничения в Нагорном Карабахе. Уже через несколько часов после подписания соглашения о прекращении боевых действий в мятежном регионе Россия отправила туда своих солдат.

Очевидно, в России благо народов расценивают по-своему, в частности, стремятся защитить собственные интересы в регионе. Подробнее об этом рассказали в сюжете журналисты 24 канала.

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Соглашение, которое Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина подписали за закрытыми дверями 9 ноября поздно вечером, предусматривает ввод российских войск в Нагорный Карабах минимум на 5 лет.

Гуляния в Азербайджане

Они будут располагаться на линии соприкосновения сторон конфликта. Поэтому под контролем Азербайджана останется ряд районов, отвоеванных у армян в этом месяце. В Баку подписание соглашения назвали победой и отправздновали народными гуляниями.

Я очень рад, что подписал этот исторический документ. Я рад, что мы возвращаемся домой – в наш родной Карабах, в Шуши – корону нашего Карабаха. Мы будем жить на этих землях всегда,

– сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Празднование в Азербайджане / Фото Associated Press

Соглашение как капитуляция

В Ереване же подписание соглашения расценили как капитуляцию. Премьер Армении Никол Пашинян оправдывается: вынужден был пойти на этот шаг, ведь армянская армия могла потерять больше.

"Складывалась такая ситуация, что Степанакерт оставался без обороны. Если бы противостояние продолжалось, то существовала большая вероятность того, что Степанакерт, Мартуни и Аскеран захватили бы, и тогда наша вторая, третья, четвертая, пятая, шестая линии обороны оказались бы в блокаде, так же как и тысячи наших солдат", – отметил Пашинян.

Объяснения не удовлетворили армян

Но объяснения премьера не удовлетворили армян. После того, как стало известно о подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном, тысячи граждан вышли на протесты с требованием отставки Никола Пашиняна. В Ереване протестующие смогли ворваться в помещение парламента и правительства. Там радикально настроенные митингующие разгромили кабинет премьера.

Мы не согласны с этим соглашением. Мы не отдадим наши земли, мы будем бороться. Мы не хотим такой власти в нашем городе, в нашем отечестве,

– подчеркнул солдат Вооруженных сил Армении Гарик Товмасян.



Протесты в Армении / Фото Flickr

Москва получила выгоду

Но пока в Ереване требуют возвращения территорий, в Москве радуются возможности дислоцировать дополнительные силы на Кавказе. Ближайшие 5 лет почти 2 тысячи российских миротворцев будут контролировать соблюдение перемирия в Нагорном Карабахе и в частности отвечать за один из главных стратегических пунктов региона – Лачинский коридор.

Там пролегает едва ли не единственная большая автострада, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, и дает выход для Азербайджана в Нахичевань. Поэтому российские власти получают важный инструмент влияния как на Ереван, так и Баку. Но конфликт в Нагорном Карабахе не только дал преимущества россиянам.



Конфликт в Карабахе дал россиянам преимущество / Фото Tv8

Корреспондент бюро DW в Москве Юрий Решето отметил, что Россия считалась защитником Армении, но в реальности Москва долгое время отказывалась хоть как-то вмешиваться в этот конфликт. И такая сдержанность явно подорвала престиж России в глазах потенциальных партнеров и союзников.

Победитель – не один

Россияне должны были бы оказать помощь армянам в этом конфликте по договору о дружбе и сотрудничестве между Москвой и Ереваном. Кроме того, Армения является членом созданной Россией организации коллективного договора безопасности. И та должна была бы выступить в защиту участника организации.

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Но многочисленные факты доказывают: обещаниям Кремля не стоит доверять. Теперь в этом лично убедились армяне. Впрочем, в этом конфликте есть еще одна неожиданная сторона, которая получила выгоду от него.

Это также большой успех для Турции. Она поддержала Азербайджан, который вышел победителем из этого конфликта. И это открывает двери для увеличения турецкого влияния на Кавказе,

– подчеркнул корреспондент BBC Стив Розенберг.

Кто главные жертвы

Анкара договорилась с Москвой о создании совместного центра по координации и контролю в Нагорном Карабахе. Турки также готовы направить в регион своих миротворцев. Но это явно не на руку Москве, ведь россияне стремятся сохранить единоличный контроль на Кавказе.

Пока переговоры по этому поводу продолжаются. А вот простые армяне, которые жили в теперь отвоеванных азербайджанскими войсками поселениях Нагорного Карабаха, выстроились в длиннющие автомобильные очереди в Лачинском коридоре. Они вынуждены покинуть свои дома и уехать из региона, опасаясь преследований.

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