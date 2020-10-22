В Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт. Все договоренности о прекращении огня нарушаются через несколько часов после объявления тишины. Все больше от этого страдают гражданские. С обеих сторон после последней попытки прекратить огонь – 13 погибших и полсотни раненых.

А надежд на мирное урегулирование становится все меньше. Подробнее о вооруженном конфликте между Арменией и Азербайджаном – читайте в материале журналистов 24 канала.

Обратите внимание Азербайджан продолжает наступление: к чему должна готовиться Армения

Армения заявила о присутствии на стороне Азербайджана наемников из Сирии и Ливии и вмешательстве Турции, что существенно препятствует мирному диалогу. В этом уверен премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он считает, что Россия имеет легитимное право провести миротворческую миссию на территории непризнанной республики. По его словам, сейчас наблюдается активность террористических группировок, что не является случайностью.

В ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большое количество вооружения попадает контрабандой на территорию Армении под видом гуманитарной помощи. И отметил, ни Россия, ни Франция не смогли доказать присутствие иностранных наемников в азербайджанских войсках.

Мы доносили до российской стороны обеспокоенность тем, что в период активной фазы противостояния осуществляется переброска большого количества вооружения из российских городов на территорию Армении,

– подчеркнул он.



Никол Пашинян, Ильхам Алиев / Коллаж 24 канала

Предложения о признании независимости Нагорного Карабаха

В мире начали появляться предложения о признании независимости Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступила французская сенатор, а в США даже вынесли этот вопрос на рассмотрение Конгресса.

В то же время Ереван заявил, что признает республику, если Баку продолжит саботировать мирный процесс. Зато Азербайджан угрожает разорвать все дипломатические отношения со странами, которые признают независимость Нагорного Карабаха.

По мнению эксперта по международной политике Украинского института будущего Ильи Кусы, европейские страны к этому не готовы. Для них это все-таки довольно резкий шаг, хотя он юридически обосновывается правом народа на самоопределение.

С другой стороны, политически это довольно опасный в их понимании шаг. Поэтому не думаю, что они поддержат его,

– отметил он.

Читайте также Азербайджан не сможет продвинуться дальше: экс-президент Армении хочет переговоров по Карабаху

Очередные переговоры о мирном урегулировании конфликта

В ближайшее время должен состояться очередной раунд мирных переговоров. Желание провести выразили обе стороны.

В частности, в Вашингтоне встретятся главы МИД Армении и Азербайджана с участием госсекретаря США Майка Помпео. Баку и Ереван надеются все же сдвинуть перемирие с мертвой точки.