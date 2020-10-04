Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна готова прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Правда, произойдет это, если Армения признает эту спорную территорию оккупированной азербайджанской. Также Ереван должен обнародовать четкую повестку дня по выводу своих войск.

Заявление Алиева о разрешении конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанский президент в очередной раз подчеркнул, что решение конфликта с Арменией должно идти через диалог. Но в то же время должна быть и основа для переговоров. Об этом Алиев заявил в комментарии телеканалу Al Arabiya.

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"Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым, территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", – отметил Алиев.

По его словам, для прекращения военных действий со стороны Азербайджана также должны быть извинения от армянского премьера, который "назвал оккупированные азербайджанские земли армянскими".

Кроме того, Азербайджан будет готов прекратить огонь, если Армения предложит четкий по времени и таким, что подкрепляется действиями, порядок вывода войск из Нагорного Карабаха.

Наше условие для прекращения огня заключается в том, что Армения должна предложить временный порядок вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, которая была бы не на словах, а какую выполняли бы на самом деле. То есть, в какие дни и какие территории будут освобождены,

– подчеркнул Алиев.

Он добавил, что требует от Франции извинений за слова французского президента Эммануэля Макрона о якобы переброске сирийских боевиков в Баку для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе.

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Ситуциия в Нагорном Карабахе: коротко

Боевые действия здесь продолжаются уже в течение недели на нескольких разных направлениях. Есть потери как среди военных, так и среди гражданского населения с обеих сторон. Также каждая страна заявляет о значительных повреждениях и ликвидации военной техники.

Началось все утром 27 сентября. Тогда на границе Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе – возобновились боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в провокации конфликта.

В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых со стороны военных и гражданских.

ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают страны прекратить боевые действия и возобновить переговоры. Однако Турция заявила, что будет поддерживать действия Азербайджана и назвала Армению "самой большой угрозой миру в регионе".

Нагорный Карабах – регион населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию продолжается уже более века.

Текущий конфликт фактически начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах захотел выйти из состава Азербайджанской СССР и войти в состав Армянской. А в конце 1980-х провирменские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль.

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