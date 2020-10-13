Перемирие в Нагорном Карабахе не продержалось и дня. И все указывает на то, что разрешения этого конфликта в обозримом будущем ждать не стоит, более того – он может стать предвестником конфликта глобального.

О тому, почему Москве выгоден конфликт в Нагорном Карабахе и почему всё чаще, заново вспыхнувший конфликт, называют "репетицией" войны между Россией и США – в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

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За последние 30 лет Россия сумела влезть в несколько конфликтов в Закавказье и на Ближнем Востоке, благодаря чему смогла укрепить свое военное присутствие в регионе.

Долгое время Турция, а значит и НАТО, закрывали глаза на это, но конфликт в Нагорном Карабахе, похоже, может стать отправной точкой жестокого противостояния между Россией и НАТО за гегемонию в регионе.

Кремлю выгодно продолжение войны в Нагорном Карабахе

9 октября Кремль в который раз подчеркнул, что именно он способен жонглировать войной между Арменией и Азербайджаном. После двух недель ожесточенных боев в Нагорном Карабахе в регионе воцарился шаткий мир.

По звонку Путина, главы МИД Армении и Азербайджана – Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов – вдруг едут в Москву, где договариваются о перемирие. Которое тут же было нарушено, и обе стороны обвинили друг друга в его срыве.

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Кремлю выгодно продолжение войны – это дает России хоть какой-то повод оправдать своё военное присутствие в регионе и поставки оружия сразу обеим сторонам конфликта. А что делать – война же продолжается!

А если к этому добавить присутствие России в Сирии и Иране, то выходит, что Кремль создал себе плацдарм обороны, а если нужно – и нападения в Закавказье и на Ближнем Востоке. И это очень бесит Турцию, как члена НАТО, а следовательно и партнера США.

Поэтому этот, казалось бы локальный конфликт, всё чаще называют готовящейся глобальной войной между Россией и США. Но давайте обо всем по порядку.

Как Кремль утвердился в Закавказье?

За все 28 лет существования Минской группы США, Франции и России по Нагорному Карабаху, были предложены несколько компромиссных сценариев выхода из кризиса. Но каждый раз, после вынесения каких-либо решений Минской группой ОБСЕ, Кремль звал к себе президентов Армении и Азербайджана. Там подписывались декларации, которые призваны пересмотреть предыдущие решения ОБСЕ.

Как правило, после правок, любой документ носил противоречивый характер.

Справка. До сегодня важнейшим документом, который должен принести мир в регион, остаются, так называемые "Мадридские принципы", наработаные еще в 2007 году.

Уже в следующем году, тогдашний президент России Медведев, зовет на встречу стороны конфликта, они подписывают так называемую Майендорфскую декларацию, после которой "Мадридские принципы" обретают такие условия, на которые ни одна из сторон никогда не пойдет.

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А именно – Армения должна вернуть Азербайджану оккупированные 7 областей вокруг Карабаха. Азербайджан взамен признает Нагорный Карабах временно независимой территорией, статус которой в будущем определит народное волеизъявление.

Благодаря таким положениям "Мадридских принципов" и невозможности с их помощью закончить войну Кремлю и удается оставаться в регионе в качестве "миротворца".

► К тому же, именно после окончания активной фазы войны в 1994 году, в Армении появилась российская 102-я военная база. И это было лишь началом попытки установления российской гегемонии в Закавказье и на Ближнем Востоке.



102-я российская военная база в Армении / Фото Википедия

► Следующей целью, а значит и объектом для размещения российских военных баз стала Грузия. После войны в 2008 году и оккупации части территорий, Россия обзавелась 4-й и 7-й военными базами в непризнанных Абхазии и Южной Осетии.

► Дальше была Сирия. На территории этой страны Россия имеет сразу 3 военные базы: в Хмеймиме, Тартусе и городе Эль-Камышлы.

► К тому же Россия имеет военную базу и в Иране – это авиабаза Хамадан.

Поэтому не удивительно, что Турция, имея такой российский арсенал под боком, встревожилась, что Кремль всё больше опутывает своими щупальцами всё Закавказье и Ближний Восток. Немудрено, что Анкара активно поддерживает именно военное решение нагорно-карабахского конфликта.

Цель проста – дать победить Азербайджану, а значит лишить Россию повода оставаться в Армении и закрыть один из фронтов российского влияния. И с этого начать вытеснение России из региона, в котором, к слову, заинтересованы и США.

Нагорный Карабах – репетиция глобальной войны

Но почему я говорю о Нагорном Карабахе, как репетиции возможной большой войны? Потому что локальные конфликты помогли России отточить современные навыки ведения боевых действий и расставить свои силы по всему миру.

С другой же стороны, призывы Эрдогана, как члена НАТО, к полномасштабной войне в зоне Карабаха – это сигнал России, что, как минимум, один член НАТО не готов и дальше мириться с прокси-войнами Кремля по всему миру.



Конфликт в Нагорному Карабахе / Фото Ratel

То/ что точка невозврата когда-нибудь может наступить, в Кремле понимали давно. Потому и готовились. Недавно обозреватель издания Bloomberg Хол Брендс проанализировал несколько недавних конфликтов при участии России, и пришел к выводу, что в каждом следующем конфликте Кремль испытывает новые методы ведения войны.

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В НАТО эти новые вызовы фиксируют и готовят ответные контрдействия.

Например, первым сигналом для НАТО стало нападение России на Украину. Здесь Кремль сочетает военную агрессию с беспилотниками и управляемой артиллерией – с кибератаками и информационной войной.

Позже в Сирии Россия продемонстрировала точные ракетные удары по позициям сирийской оппозиции.

Сегодня такие же удары отрабатываются и в Нагорном Карабахе. Причем теми же ракетами.

Пока НАТО лишь выражало обеспокоенность, но заявления Эрдогана могут значить больше и подтолкнуть других членов Альянса к более решительным действиям. И теперь в Альянсе знают как и чем ответить России.

К тому же лучшего момента для укрощения России еще не было. Кремль медленно, но уверенно теряет постсоветскую гегемонию: Беларусь горит протестами, Украина давно отвернулась, в Кыргызстане не спокойно, а тут еще и Карабах.

История помнит подобные "репетиции" больших войн. Европе нужно было несколько оккупированных до 1939-го года Германией территорий, чтобы понять – Гитлер готовится к большой войне.

Сможет ли НАТО вытеснить Россию из Закавказья и Ближнего Востока – вопрос открытый, как и то сколько еще российских военных баз может появится в регионе.