Руководители государственного концерна Укроборонпром заявили о саботаже реформы оборонно-промышленного комплекса. Также они обвинили вновь созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей и политиков в проволочках и давлении. У каждого дома должны лежать таблетки от головной боли, насморка или расстройства пищеварения. Однако в аптечке должны быть и другие средства.

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Почему срывается реформа "оборонки"

Устные поручения, постоянные настояния на изменении управления, вмешательство в хозяйственную деятельность и блокирование реформы в течение 3-х месяцев – все это вменяют новосозданному Министерству по вопросам стратегических отраслей руководители Укроборонпрома.

Журналисты в материале рассказали, кто виноват в срыве реформы ОПК и действительно ли уже со следующего года украинские войска могут недополучить вооружение и новую военную технику.

Конфликт между Оборонпромом и Минстратегом: смотрите видео

Что должно быть в домашней аптечке

Врачи утвердили, что в аптечке должно быть то что прежде всего защищает от ран и инфекций – йод пластыри, вата, бинт, перекись водорода. Впрочем, каждый должен собрать аптечку в зависимости от того, сколько членов в вашей семье и какого они возраста.

Как хранить лекарства в аптечке: смотрите видео

Как разминируют территорию Донбасса

Деминеры начали очищать землю Донбасса от"русских подарков". Сейчас они работают там, где еще в 2014 году была война – чуть дальше от линии фронта. Благодаря международной поддержке у них есть современное оборудование.

Деминеры разминируют территорию Донбасса от "русских подарков": смотрите видео

Куда девают опавшие с деревьев листья

Осенью сжигать опавшие листья с деревьев нельзя. Ведь это провоцирует различные болезни, а также по всей Украине за это установили штрафы. Специалисты Киевзеленстроя признались, что уже 5 лет их превращают в компост и используют как удобрение.

Что делать с опавшими листьями осенью: смотрите видео

Не потеряет ли Кернес должность из-за болезни

Уже более 2 месяцев Геннадия Кернеса с диагнозом COVID-19 лечат в Германии. Выборы прошли в его отсутствие. Журналисты рассказали, не помешает ли болезнь депутату сесть в мэрское кресло в третий раз.

Не помешает ли COVID - 19 Кернесу сесть в мэрское кресло в третий раз: смотрите видео