Конфликт между Оборонпромом и Минстратегом и как хранить лекарства – видео недели
Руководители государственного концерна Укроборонпром заявили о саботаже реформы оборонно-промышленного комплекса. Также они обвинили вновь созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей и политиков в проволочках и давлении. У каждого дома должны лежать таблетки от головной боли, насморка или расстройства пищеварения. Однако в аптечке должны быть и другие средства.
Самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю вашему вниманию предлагает 24 канал.
Почему срывается реформа "оборонки"
Устные поручения, постоянные настояния на изменении управления, вмешательство в хозяйственную деятельность и блокирование реформы в течение 3-х месяцев – все это вменяют новосозданному Министерству по вопросам стратегических отраслей руководители Укроборонпрома.
Журналисты в материале рассказали, кто виноват в срыве реформы ОПК и действительно ли уже со следующего года украинские войска могут недополучить вооружение и новую военную технику.
Конфликт между Оборонпромом и Минстратегом: смотрите видео
Что должно быть в домашней аптечке
Врачи утвердили, что в аптечке должно быть то что прежде всего защищает от ран и инфекций – йод пластыри, вата, бинт, перекись водорода. Впрочем, каждый должен собрать аптечку в зависимости от того, сколько членов в вашей семье и какого они возраста.
Как хранить лекарства в аптечке: смотрите видео
Как разминируют территорию Донбасса
Деминеры начали очищать землю Донбасса от"русских подарков". Сейчас они работают там, где еще в 2014 году была война – чуть дальше от линии фронта. Благодаря международной поддержке у них есть современное оборудование.
Деминеры разминируют территорию Донбасса от "русских подарков": смотрите видео
Куда девают опавшие с деревьев листья
Осенью сжигать опавшие листья с деревьев нельзя. Ведь это провоцирует различные болезни, а также по всей Украине за это установили штрафы. Специалисты Киевзеленстроя признались, что уже 5 лет их превращают в компост и используют как удобрение.
Что делать с опавшими листьями осенью: смотрите видео
Не потеряет ли Кернес должность из-за болезни
Уже более 2 месяцев Геннадия Кернеса с диагнозом COVID-19 лечат в Германии. Выборы прошли в его отсутствие. Журналисты рассказали, не помешает ли болезнь депутату сесть в мэрское кресло в третий раз.
Не помешает ли COVID - 19 Кернесу сесть в мэрское кресло в третий раз: смотрите видео
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