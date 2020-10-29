Пассажирам маршрутки в Славянске, которые травили девушку за украинский язык, грозит до пяти лет заключения. В МВД уверяют, что правовым способом им докажут, что Славянск – это Украина.

Виновники узнают, что Уголовный кодекс предусматривает наказание за разжигание вражды и оскорбление чувств граждан по языковым признакам. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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Санкция за издевательства над людьми, которые разговаривают на украинском – до пяти лет заключения. В правовой способ им будет доказано, что Славянск – это Украина,

– отметил Варченко.

И добавил, что "циничное существо мужского пола, которое распускало руки" будет знать о существовании статьи 296 Уголовного кодекса.

Кроме того, людям, игнорирующим противоэпидемические меры, напомнят о существовании штрафов.

Конфликт в маршрутке в Славянске: коротко

Спор возник из-за замечания одной из пассажирок относительно неправильно одетой маски.

В конфликт между ней и неизвестным мужчиной вмешалась еще одна женщина. Ей не понравилось, что девушка разговаривает на украинском языке. "Приехали на наш Восток, жизни от вас нет!.. Давай говори по-славянски. "Общественница" здесь стоит! Задолбали такие "деятельницы"! У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" – заявила она.

"Приехали на наш Восток, жизни от вас нет!.. Давай говори по-славянски. "Общественница" здесь стоит! Задолбали такие "деятельницы"! У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. А не как ты тут стоишь!" – заявила она. В свою очередь мужчина с неправильно одетой маской пригрозил девушке физическим насилием и требовал, чтобы она вышла из маршрутки.

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