На днях Европейский союз заявил о готовности ввести санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье. Турецкий президент Реджеп Эрдоган отметил, что готов сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать разногласия с ЕС.

В то же время Эрдоган не готов прекратить свою политику в Средиземноморье, которая привела к конфликту. Об этом сообщает агентство Анадолу.

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Позиция Турции

Эрдоган заявил, что Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров. Евросоюз должен избавиться от влияния со стороны Греции и греческой общины Кипра.

Попытки удалить Турцию, изолировать и наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Независимо от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе,

– сказал Эрдоган.

Он назвал "ошибочным подходом" связывать будущее связей Турции и ЕС с "амбициями пары государств".

Обратите внимание! Ожидается, что Европейский союз наложит санкции на большее количество турецких компаний и лиц, ответственных за бурение в спорных водах Средиземного моря.

Детали конфликта в Средиземном море