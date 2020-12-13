Конфликт в Средиземноморье: после возможных санкций ЕС Турция потребовала переговоров
На днях Европейский союз заявил о готовности ввести санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье. Турецкий президент Реджеп Эрдоган отметил, что готов сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать разногласия с ЕС.
В то же время Эрдоган не готов прекратить свою политику в Средиземноморье, которая привела к конфликту. Об этом сообщает агентство Анадолу.
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Позиция Турции
Эрдоган заявил, что Анкара всегда демонстрировала конструктивность и желание урегулировать разногласия с ЕС за столом переговоров. Евросоюз должен избавиться от влияния со стороны Греции и греческой общины Кипра.
Попытки удалить Турцию, изолировать и наказать ни к чему не приведут. Анкара защищает правое дело и национальные интересы. Независимо от позиции ЕС, Турция продолжит вносить вклад в дело мира и стабильности в регионе,
– сказал Эрдоган.
Он назвал "ошибочным подходом" связывать будущее связей Турции и ЕС с "амбициями пары государств".
Детали конфликта в Средиземном море
- В конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе.
- В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.
- Греция и Кипр требуют ввести более жесткие санкции против Турции от ЕС. В свою очередь лидеры Евросоюза выступили за дальнейший конструктивный диалог с Турцией
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