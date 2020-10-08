Конфликт в Украине можно решить, если ЕС сохранит диалог с Россией, – Маас
Европейскому союзу надо продолжать диалог с Российской Федерацией. Это необходимо, чтобы решить конфликты, в том числе и в Украине.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC 2020 в Братиславе, передает "РБК-Украина".
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В то же время ЕС должен продолжать противостоять РФ, когда речь идет о нарушении международных норм. При этом необходимо сохранить диалог.
Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для разрешения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине,
- сказал Маас.