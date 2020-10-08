Европейскому союзу надо продолжать диалог с Российской Федерацией. Это необходимо, чтобы решить конфликты, в том числе и в Украине.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время выступления на форуме GLOBSEC 2020 в Братиславе, передает "РБК-Украина".

Важно Правда или санкции: Германия требует от России информацию об отравлении Навального

В то же время ЕС должен продолжать противостоять РФ, когда речь идет о нарушении международных норм. При этом необходимо сохранить диалог.

Мы должны уметь играть жестко, но в то же время мы не должны допускать прекращения диалога. Нам нужна Россия для разрешения конфликтов в Ливии, Сирии и в Украине,

- сказал Маас.

Также ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас призвал Москву обнародовать информацию об отравлении Алексея Навального. Если же Россия на этот шаг не согласится, то, вполне вероятно, ее ждут санкции. Подробнее – читайте здесь.