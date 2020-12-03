Конфликты между Украиной и Венгрией возникают уже не первый год. Сейчас ситуация вновь обострилась после того, как депутаты одной из закарпатских ОТО, открывая заседание, пели венгерский гимн.

Сайт 24 канала рассказывает, почему страны конфликтуют уже долгое время и как решить проблемную ситуацию.

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Как разрешить конфликт

Украина и Венгрия конфликтовать начали давно. Эксперты говорят, еще с тех времен, как к власти в пришел Виктор Орбан (он занял пост премьер-министра еще в 2010 году).

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, говорит, что пока это правительство с жесткой венгерской националистической риторикой будет оставаться при власти, нельзя исключать периодического обострения конфронтации.

Нынешняя фаза конфликта вызревала со времени выборов в местные органы власти, которые состоялись 25 октября. Иштван Греже – уполномоченный венгерского правительства по Закарпатью приложил немало усилий, чтобы победила "Партия венгров Украины" в районах компактного проживания венгров в Закарпатье. Нужно вывести ситуацию из сугубо двустороннего конфликта. Венгрия как член ЕС и НАТО имеет определенные проблемы с венгерскими меньшинствами в Словакии, Сербии, Румынии, – говорит Мартынов.

Он добавляет, что, возможно, украинской дипломатии стоит подключить к диалогу с Будапештом США, ЕС, НАТО, а также Бухарест и Братиславу. Также можно согласиться на мониторинговую миссию ОБСЕ, которая должна подтвердить, что идентичности венгров Закарпатья ничего не угрожает.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что конфликт не был спровоцирован третьей стороной – просто Венгрия стремится установить контроль над Закарпатьем и активно вмешивается во внутренние дела Украины, требует создания автономного венгерского района, раздает венгерские паспорта гражданам Украины и тому подобное.

Венгрия пытается оказать давление на Украину через европейские и северо-атлантические структуры. В частности, она уже не первый год блокирует переговоры Украины относительно вступления в НАТО. Тем не менее, сама Венгрия имеет скандальную репутацию в Европе. Так, отдельные нормы ее национального законодательства не соответствуют требованиям ЕС. Недавно Венгрия наложила вето на бюджет ЕС и программу спасения экономики Евросоюза от последствий эпидемии, что вызывало недовольство других членов ЕС, – говорит Хмелевский.

Он добавляет, что конфликт Украины с Венгрией является долгосрочным и вряд ли будет разрешен в ближайшей перспективе. Причиной конфликта является позиция Венгрии, которая при нынешнем венгерском режиме не изменится. Украине следует отстаивать свои национальные интересы и пресекать вмешательство Венгрии в наши внутренние дела. Хотя конфликт с Венгрией имеет определенные негативные последствия по интеграции Украины в ЕС и НАТО, однако наши партнеры сами сталкиваются с деструктивной позицией Венгрии. В долгосрочной перспективе позиция Венгрии не повредит европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Дмитрий Тужанский, политолог, в эфире 24 канала сказал, что на Закарпатье назревает очередной скандал вокруг так называемой венгерской автономии. Однако сравнивать инцидент с ситуацией на Донбассе или в Крыму не стоит.

Однако я бы не относился столь легкомысленно к российскому влиянию и импортированному сепаратизму, когда определенные группы – с помощью денег, видео, фейков – пытаются расшатать ситуацию. Мне кажется, что видео, которое обнародовали недавно, это как раз пример этого, – отметил он.

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Хронология конфликта

Напомним, что очередное обострение конфликта между странами произошло во время местных выборов-2020. Тогда венгерская власть призвала украинцев на Закарпатье поддержать "Партию венгров Украины". 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации.

А в День достоинства и свободы, 21 ноября, депутаты Сюртовськой территориальной общины на Закарпатье после присяги исполнили гимн Венгрии. В посольстве Венгрии в Украине сказали, что это был не гимн, а "национальная молитва венгров".

Похожая ситуация была и в 2019 году. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто принимал участие в публичных мероприятиях в Закарпатской области по приглашению кандидата в народные депутаты Василия Брензовича и проводил открытую агитацию.

А в октябре 2018 года МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово. Произошло это потому, что в сети появилась видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово.

Еще раньше, в 2017 году в Украине приняли закон об образовании, согласно которому в школах нацменьшинств обучение на родном языке, оставили только в 1-4 классах. Правительство Венгрии считало, что этот закон нарушает права национальных меньшинств (в частности, этнических венгров Закарпатья) и требовали его отменить. После этого Будапешт начал активно блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров и лидеров государств, и продолжает делать это и до сих пор.

Также в 2017 году вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен выступил за автономию венгерских общин, проживающих за рубежом, в частности, на Закарпатье. Что касается паспортного конфликта с Венгрией, то он также тянется уже несколько лет. Еще в 2014 году Орбан говорил о двойном гражданстве и автономии для венгров Закарпатья.

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Уже в 2015 году появилась информация о том, что 94 тысячи венгров Закарпатья получили венгерское гражданство по упрощенной процедуре. Впрочем, тогда украинская сторона отреагировала на это достаточно сдержанно.

Но в 2016 году в Украине вступил в силу закон о государственной службе, которым запрещалось госчиновникам иметь двойное гражданство. Из-за этого закона уволили начальника управления образования, молодежи и спорта Береговской РГА, который имел венгерский паспорт.