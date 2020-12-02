В НАТО надеются, что Украина и Венгрия самостоятельно решат конфликт. Перед тем Альянс провел заседание министров иностранных дел.

Какова позиция НАТО

В заседании принимал участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции, сообщает Интерфакс-Украина.

Кстати Венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье "гражданской войной"

Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что две страны будут способны его решить,

– заметил Столтенберг.

По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать укреплять партнерство с Украиной. Генсек подчеркнул, что Альянс и дальше на встречах министров будет обсуждать вопрос, который является предметом общей обеспокоенности.

Конфликт Венгрии и Украины: в чем дело