Конфликт Украины и Венгрии: в НАТО надеются, что страны разберутся самостоятельно
В НАТО надеются, что Украина и Венгрия самостоятельно решат конфликт. Перед тем Альянс провел заседание министров иностранных дел.
Какова позиция НАТО
В заседании принимал участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции, сообщает Интерфакс-Украина.
Кстати Венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье "гражданской войной"
Я не буду вдаваться в детали закрытой дискуссии на заседании министров, но я могу сказать, что хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что две страны будут способны его решить,
– заметил Столтенберг.
По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать укреплять партнерство с Украиной. Генсек подчеркнул, что Альянс и дальше на встречах министров будет обсуждать вопрос, который является предметом общей обеспокоенности.
Конфликт Венгрии и Украины: в чем дело
- Служба безопасности Украины провела обыски в фонде нацменьшинств Венгрии на Закарпатье.
- По версии следствия, фонд вел подрывную деятельность в пользу Будапешта.
- В Венгрии довольно резко отреагировали на произошедшее. Глава МИД Венгрии попросил ОБСЕ направить миссию на Закарпатье.
- Впоследствии венгерские евродепутаты назвали обыски "гражданской войной".
- К слову, ранее Украина запретила въезд двоим венгерским чиновникам. Все потому, что те занимались агитацией на закарпатских местных выборах.
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