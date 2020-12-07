Кулеба о конфликте с Венгрией: Украина не собирается политически воевать
В последние годы Венгрия очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран. Однако она должна уважать национальное законодательство и национальные интересы нашей страны.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пытается разрешить конфликт между государствами. Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".
Обратите внимание Скандал на Закарпатье: почему возник конфликт с Венгрией
По его словам, Украине необходимо иметь хорошие отношения с Венгрией, ведь:
- во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства, с соседями надо иметь хорошие отношения.
- во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции.
- в-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна.
"Но решать эти вопросы, имеющиеся проблемы и строить амбициозное будущее можно в 2-х условиях: когда обе стороны уважают законодательство и национальные интересы друг друга", – подчеркнул Кулеба.
Никто не настроен политически воевать с Венгрией,
– заявил он.
Почему конфликт произошел именно с венграми
Кулеба объяснил, что и Венгрия, и Украина очень травмированы своей историей, поэтому происходит столкновение интересов.
"Страны очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее", – отметил он.
Министр также добавил, что ни по одному объективному показателю нет предпосылок для того, чтобы политический статус-кво в Закарпатской области как-то изменился.
Конфликт на Закарпатье: что известно
- Конфликт между государствами продолжается не первый год. Однако он во время местных выборов в Украине.
- На Закарпатье венгерские власти призвали украинцев голосовать за "Партию венгров Украины".
- Из-за агитации Украина запретила въезд 2 чиновникам из Венгрии.
- Позже в сети распространили видео, на котором якобы депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье спели гимн Венгрии.
- После этого в МИД Венгрии вызвали посла Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.
Поделиться новостью