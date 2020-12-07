В последние годы Венгрия очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран. Однако она должна уважать национальное законодательство и национальные интересы нашей страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пытается разрешить конфликт между государствами. Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Обратите внимание Скандал на Закарпатье: почему возник конфликт с Венгрией

По его словам, Украине необходимо иметь хорошие отношения с Венгрией, ведь:

во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства, с соседями надо иметь хорошие отношения.

во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции.

в-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна.

"Но решать эти вопросы, имеющиеся проблемы и строить амбициозное будущее можно в 2-х условиях: когда обе стороны уважают законодательство и национальные интересы друг друга", – подчеркнул Кулеба.

Никто не настроен политически воевать с Венгрией,

– заявил он.

Почему конфликт произошел именно с венграми

Кулеба объяснил, что и Венгрия, и Украина очень травмированы своей историей, поэтому происходит столкновение интересов.

"Страны очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в настоящее, или еще и пытается диктовать будущее", – отметил он.

Министр также добавил, что ни по одному объективному показателю нет предпосылок для того, чтобы политический статус-кво в Закарпатской области как-то изменился.

Конфликт на Закарпатье: что известно