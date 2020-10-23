В Кропивницком ветераны АТО придумали интересный способ, как проучить водителей маршруток за отказ в льготном проезде. Они решили поездить в маршрутке от начальной остановки до конечной, препятствуя заполнению новыми пассажирами.

Военнослужащие устроили эту акцию из-за того, что некоторые водители плохо относятся к льготным категориям пассажиров, особенно ветеранам АТО. Об этом сообщает "Суспільне".

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Конфликт ветеранов с водителями маршруток: взаимные обвинения

Соорганизатор акции Дмитрий Потоцкий рассказал, что ветераны встречались в областном совете с перевозчиками и нашли с ними общий язык, однако на маршрут № 55 в микрорайоне Новониколаевка продолжают поступать десятки жалоб.

Они говорят, что во время карантина не должны нас возить. Мы свои права, как ветераны, не нарушаем,

– отметил Потоцкий.

Водитель автобуса со своей стороны заявил, что против бесплатной перевозки льготников.

"Пусть дают деньги. Есть же субсидии, все остальное. Некоторые заходят и говорят: "Вам платят, вам дают!". Мне никто ничего не платит и руководству нашему никто не платит. Вот пусть им платят. А они пусть себе ездят, и не будет никакого конфликта, будет тишина и покой", – говорит со своей стороны возмущенный водитель.

Что говорят в местной власти

Начальник управления транспортом местного горсовета Виктор Житник отметил, что пассажирам, которые имеют удостоверение о льготном проезде, не имеют права отказывать.

За нарушение прав льготников предусмотрен штраф в размере 850 грн.

Смотрите видео "Суспільного" о конфликте ветеранов и водителей маршруток: