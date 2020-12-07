Россия является одним из игроков, – политолог сказал, возможен ли на Закарпатье сценарий Крыма
Одним из игроков конфликта на Закарпатье однозначно является Россия. Именно кремлевские СМИ говорят о ситуации в этом регионе больше всего. Однако сможет ли конфликт стать сценарием Крыма и Донбасса – читайте дальше.
СБУ именно провела обыски в одном из благотворительных фондов Закарпатья. Интересно, что это дело было возбуждено еще 2,5 года назад. Как отметил политолог Дмитрий Тужанский в эфире 24 канала, вероятно, это может быть не стечение обстоятельств.
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"По странному совпадению, или, возможно, не совпадению, почему-то обыски решили провести именно сейчас. Это произошло накануне сессии областного совета, параллельно появляются видео с угрозами венгерскому нацменьшинству", – сказал политолог
Он отметил, что в этой ситуации играют на деструктив и расшатывание ситуации несколько игроков. Один из них – Россия.
Если вы посмотрите российские СМИ, блогеров – они активно освещают это событие. Как ни парадоксально, но именно и российские медиа прогнозируют Закарпатью повторения Донбасса,
– заверил Тужанский.
Он объяснил, что Россия хочет еще раз доказывать, что гражданская война в Украине якобы происходит не только на востоке, но и на западе. Однако все понимают, что на востоке – агрессия России.
"Этот русский след очевиден. Это ключевая стратегия Кремля – провоцировать зоны нестабильности и ослаблять таким образом Украину и других своих соперников", – подчеркнул Тужанский.
Возможен ли сценарий Крыма и Донбасса
По словам политолога, действия Венгрии многим напоминают действия России, однако не стоит делать выводы.
"По моим наблюдениям и экспертным оценкам, это совсем не то. На Закарпатье сценарий Крыма и Донбасса точно невозможен, по крайней мере в ближайшей перспективе", – отметил Тужанский.
Конфликт на Закарпатье: коротко
- Конфликт на Закарпатье обострился во время местных выборов в Украине.
- Дело в том, что Венгрия призвала украинцев голосовать за "Партию венгров Украины". Поэтому Украина запретила въезд 2 чиновникам из Венгрии.
- Еще больший резонанс вызвала информация, что якобы депутаты Сюртивской ОТО на Закарпатье спели гимн Венгрии на заседании. Соответствующее видео распространили в сети.
- МИД Венгрии после этого вызвали посла Украины Любовь Непоп, а в МИД Украины – венгерского посла Иштвана Ийдярто.
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