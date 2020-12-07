Одним из игроков конфликта на Закарпатье однозначно является Россия. Именно кремлевские СМИ говорят о ситуации в этом регионе больше всего. Однако сможет ли конфликт стать сценарием Крыма и Донбасса – читайте дальше.

СБУ именно провела обыски в одном из благотворительных фондов Закарпатья. Интересно, что это дело было возбуждено еще 2,5 года назад. Как отметил политолог Дмитрий Тужанский в эфире 24 канала, вероятно, это может быть не стечение обстоятельств.

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"По странному совпадению, или, возможно, не совпадению, почему-то обыски решили провести именно сейчас. Это произошло накануне сессии областного совета, параллельно появляются видео с угрозами венгерскому нацменьшинству", – сказал политолог

Он отметил, что в этой ситуации играют на деструктив и расшатывание ситуации несколько игроков. Один из них – Россия.

Если вы посмотрите российские СМИ, блогеров – они активно освещают это событие. Как ни парадоксально, но именно и российские медиа прогнозируют Закарпатью повторения Донбасса,

– заверил Тужанский.

Он объяснил, что Россия хочет еще раз доказывать, что гражданская война в Украине якобы происходит не только на востоке, но и на западе. Однако все понимают, что на востоке – агрессия России.

"Этот русский след очевиден. Это ключевая стратегия Кремля – ​​провоцировать зоны нестабильности и ослаблять таким образом Украину и других своих соперников", – подчеркнул Тужанский.

Возможен ли сценарий Крыма и Донбасса

По словам политолога, действия Венгрии многим напоминают действия России, однако не стоит делать выводы.

"По моим наблюдениям и экспертным оценкам, это совсем не то. На Закарпатье сценарий Крыма и Донбасса точно невозможен, по крайней мере в ближайшей перспективе", – отметил Тужанский.

Конфликт на Закарпатье: коротко