В Конго внезапно умер украинский миротворец: детали трагедии
В Конго 6 ноября умер украинский миротворец Сергей Савченко. Он был старшим солдатом 18 отдельного вертолетного отряда.
Причиной смерти Савченко стала внезапная остановка сердца. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.
Заметьте От коронавируса умер украинский актер и режиссер Олег Модзелевский
Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата,
– говорится в сообщении.
Украинцы поражены трагедией. В комментариях под постом они пишут слова соболезнования и отмечают, что "ротация полна печальных известий".
Стоит заметить, что это 2 смерть украинского военного в Конго за последнее время.
Сергей Савченко / Фото с фейсбук-страницы Юрия Кульпа
Детали трагедии
- 22 ноября из жизни ушел украинский военный.
- Он находился в Конго в составе миссии ООН.
- Зараженного лечили в госпитале ООН в городе Гома.
- Сначала военный переживал коронавирус в довольно легкой форме.
- Однако впоследствии состояние его здоровья резко ухудшилось и мужчина умер.
Поделиться новостью