В Конго 6 ноября умер украинский миротворец Сергей Савченко. Он был старшим солдатом 18 отдельного вертолетного отряда.

Причиной смерти Савченко стала внезапная остановка сердца. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа.

Заметьте От коронавируса умер украинский актер и режиссер Олег Модзелевский

Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей собрата,

– говорится в сообщении.

Украинцы поражены трагедией. В комментариях под постом они пишут слова соболезнования и отмечают, что "ротация полна печальных известий".

Стоит заметить, что это 2 смерть украинского военного в Конго за последнее время.



Сергей Савченко / Фото с фейсбук-страницы Юрия Кульпа

Детали трагедии