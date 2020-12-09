Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. Там, среди прочего, говорится о финансовой помощи Украине и расширении санкций против "Северного потока-2".

Документ поддержали 335 конгрессменов, против высказались 78. Об этом сообщает Independent.

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Проект закона об оборонном бюджете США уже был принят в отдельных версиях Палатой представителей и Сенатом, а также сведен к единому документу, который должны повторно утвердить обе палаты американского Конгресса.

Помощь Украине

В рамках оборонного бюджета Украине согласовано предоставление 250 миллионов долларов военной помощи. Она предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности и пойдет на поддержку и помощь Вооруженным силам.

Санкции против "Северного потока-2"

Также американский законопроект содержит положения об ужесточении санкций против российских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В частности, документ предусматривает санкции за содействие в продаже, аренде или предоставлении трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Также проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый предусматривает введение новых санкций против Турции за приобретение ею российских ЗРК С-400.

В частности, президенту предлагается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "5 или более санкций" в отношении турецких чиновников, участвовавших в процессе приобретения С-400.

Что еще известно о документе

Проект оборонного бюджета, общим объемом в более чем 740 миллиардов долларов, предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона 635,5 миллиарда долларов.