Палата представителей Конгресса США призвала правительство страны принять меры в отношении России. Это связано с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Следовательно, они приняли соответствующую резолюцию, где осудили отравление. Об этом говорится на сайте пресс-службы Конгресса.

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Конгрессмены призвали американскую власть к введению санкций против России. За принятие этой резолюции проголосовал 371 конгрессмен. Еще 18 выступили против.

Кроме этого, они обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и другим чиновникам, и предложили ввести санкции против всех виновных в отравлении.

Справка. Резолюции Палаты представителей имеют лишь рекомендательный характер и не имеют никакой юридической силы.

Отравление Навального: коротко

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в августе 2020 года.

Оппозиционеру стало плохо на борту самолета, который следовал из российского Томска в Москву.

После лечения в Омске, где самолет экстренно посадили из-за состояния политика, Навального в коме вывезли в Берлин на лечение.

Европейские лаборатории пришли к выводу, что оппозиционера отравили "Новичком".

Сейчас Навальный восстанавливается в Германии.

Тем временем ЕС ввел санкции против представителей России из-за дела Навального.

Подробнее об отравлении Навального – читайте здесь.