В Конгрессе США хотят ввести санкции против России из-за отравления Навального
Палата представителей Конгресса США призвала правительство страны принять меры в отношении России. Это связано с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
Следовательно, они приняли соответствующую резолюцию, где осудили отравление. Об этом говорится на сайте пресс-службы Конгресса.
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Конгрессмены призвали американскую власть к введению санкций против России. За принятие этой резолюции проголосовал 371 конгрессмен. Еще 18 выступили против.
Кроме этого, они обратились к госсекретарю США Майклу Помпео и другим чиновникам, и предложили ввести санкции против всех виновных в отравлении.
Отравление Навального: коротко
- Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в августе 2020 года.
- Оппозиционеру стало плохо на борту самолета, который следовал из российского Томска в Москву.
- После лечения в Омске, где самолет экстренно посадили из-за состояния политика, Навального в коме вывезли в Берлин на лечение.
- Европейские лаборатории пришли к выводу, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Сейчас Навальный восстанавливается в Германии.
- Тем временем ЕС ввел санкции против представителей России из-за дела Навального.
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