Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о недопущении России к встречам Большой семерки (G7). Причина – агрессия со стороны Кремля в отношении других стран, в частности Украины. Речь идет о Крыме и Донбассе.

Детали законопроекта

Документ запрещает использование вашингтонской администрацией федеральных средств в целях "поддержки или содействия участию России в заседаниях G7 и восстановления G8 с участием РФ". Об этом сообщает "Голос Америки".

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Согласно законопроекту, восстановление G8 возможно только после того, как госсекретарь и директор национальной разведки США смогут заверить законодателей в том, что Россия:

"прекратила любое вмешательство в выборы в США или других странах G7, государствах НАТО и ЕС",

полностью выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей,

"незаконную оккупацию Крыма, Южной Осетии и Абхазии",

"вывела свои войска и вооружение из Приднестровья".

Далее документ должен рассмотреть Сенат, где большинство сейчас принадлежит республиканцам. Если верхняя палата американского парламента примет этот проект закона, он поступит на подпись президенту.

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