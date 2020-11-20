В Оргкомитете конкурса по отбору эскизов на большой государственный герб обещают "сюрпризы". Мол, рекомендации по гербу "снимут споры".

Так, рекомендации Оргкомитета станут "большим сюрпризом". Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Укринформ.

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По словам Дробовича, в Оргкомитете выбрали лучший эскиз из тех, что были.

Но какие еще будут рекомендации – предлагаю следить за новостями. Оргкомитет даст Кабинету министров свои рекомендации, и они будут интересны,

– подчеркнул директор.

Кроме этого, рекомендации "снимут много споров". Дробович отметил, что после конкурса было "много спекуляций относительно членов жюри".

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