Конкурс на судей в КСУ: стало известно о 2 новых кандидатах на должности
Верховная Рада 6 ноября так и не назначила 2 судей в Конституционный Суд, что планировали сделать. Зато объявили повторный конкурс, на который те же кандидаты смогут подаваться еще раз. Известно и о новых потенциальных судьях.
Известно, что на одну из должностей претендует представитель "Слуги народа". Такую информацию в эфире 24 канала озвучил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.
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По словам Юрчишина, на обе вакансии есть кандидаты от "Слуги народа", а потому конкурс, вероятнее всего, проведут быстро.
"На первое вакантное место будет подаваться госпожа Ольга Совгиря, которая сейчас является представительницей Верховной Рады в Конституционном суде. На второе есть господин Виктор Кичун", – рассказал нардеп.
Он добавил, что на этот раз затягивать процедуру не будут. "Слугам народа", а особенно Офису Президента очень необходим Конституционный Суд. "Второго судью выберут, скорее всего, в следующий пленарный вторник – в середине ноября. Там есть представитель "Слуги народа", скорее всего этот слуга будет избран и тем самым будет возобновлена деятельность Конституционного Суда", – отметил Юрчишин.
Как подтвердил нардеп, в КСУ есть 4 судьи, которые не голосовали за разрушение е-декларирования, а потому отказались участвовать в работе. Таким образом они заблокировали работу суда. "Слуги народа" теперь возвращают КСУ в работу, назначая туда своих людей.
"Они забывают о том, что сами призвали судей уходить в отставку – странная позиция. Это делают для того, чтобы КСУ мог проголосовать за готовые законы о местных выборах на Донбассе, свободную экономическую зону – нужные решения для Офиса Президента. Надеюсь, что они этого не будут делать", – подытожил Юрчишин.
Скандал вокруг КСУ: коротко
- 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил именно электронное декларирование. Это вызвало громкий скандал в обществе.
- Дело в том, что е-декларирование – одно из условий сотрудничества с международными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что решение суда может значительно ухудшить отношения. Он назвал решение суда "направленным против Украины".
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей. Глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект, в котором говорится о восстановлении прав НАПК, которую отменил Конституционный Суд.
- В ЕС заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза Украине.
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