Верховная Рада 6 ноября так и не назначила 2 судей в Конституционный Суд, что планировали сделать. Зато объявили повторный конкурс, на который те же кандидаты смогут подаваться еще раз. Известно и о новых потенциальных судьях.

Известно, что на одну из должностей претендует представитель "Слуги народа". Такую информацию в эфире 24 канала озвучил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

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По словам Юрчишина, на обе вакансии есть кандидаты от "Слуги народа", а потому конкурс, вероятнее всего, проведут быстро.

"На первое вакантное место будет подаваться госпожа Ольга Совгиря, которая сейчас является представительницей Верховной Рады в Конституционном суде. На второе есть господин Виктор Кичун", – рассказал нардеп.

Он добавил, что на этот раз затягивать процедуру не будут. "Слугам народа", а особенно Офису Президента очень необходим Конституционный Суд. "Второго судью выберут, скорее всего, в следующий пленарный вторник – в середине ноября. Там есть представитель "Слуги народа", скорее всего этот слуга будет избран и тем самым будет возобновлена деятельность Конституционного Суда", – отметил Юрчишин.

Как подтвердил нардеп, в КСУ есть 4 судьи, которые не голосовали за разрушение е-декларирования, а потому отказались участвовать в работе. Таким образом они заблокировали работу суда. "Слуги народа" теперь возвращают КСУ в работу, назначая туда своих людей.

"Они забывают о том, что сами призвали судей уходить в отставку – странная позиция. Это делают для того, чтобы КСУ мог проголосовать за готовые законы о местных выборах на Донбассе, свободную экономическую зону – нужные решения для Офиса Президента. Надеюсь, что они этого не будут делать", – подытожил Юрчишин.

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