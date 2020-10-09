Руководитель департамента охраны труда "Метинвеста" выразил благодарность всем участникам и финалистам конкурса, а также институту за работу над достижением основной цели – здоровья и безопасность сотрудников на предприятиях.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" одержала победу в конкурсе Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM) в категории "Программа изменений года".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая онлайн церемония финала конкурса и объявление победителей состоялась 8 октября.

После оглашения победителя в категории "Программа изменений года" менеджер по инновациям и проектам "Метинвеста" Павел Окара выразил благодарность всем участникам конкурса и финалистам за высокий уровень представленных программ и стандартов промышленной безопасности, лидерство и настойчивость в достижении главной цели – здоровья и безопасность сотрудников на предприятиях.

От имени всей команды "Метинвеста" хочу поблагодарить всех участников конкурса, всех финалистов. Большое спасибо международному институту за эту возможность представить и поделиться своим опытом и в ответ узнать и получить новый. Спасибо еще раз из Украины,

– сказал Окара.

Также участие в конкурсе приняли: Multiplex Middle East, PepsiCo, Quinn Industrial Holdings, TJ Transport, Healthcare rm и другие.

Как сообщалось ранее, "Метинвест" вошел в тройку финалистов конкурса Международного института по управлению рисками и безопасностью труда (IIRSM). Компания представила дорожную карту по охране труда и промышленной безопасности и первые результаты ее внедрения в 2019, что позволило оказаться среди лучших в категории "Программа изменений года".