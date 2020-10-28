Бывший военный, повар и танцовщик объединились ради общего дела. А объединяет их каннабис. Из него они изготавливают продукты питания.

В 2019 году Андрей получил лицензию на выращивание технического сорта конопли. Именно той, которая не содержит психоактивного компонента – тетрагидроканнабинола, а потому не может вызвать наркотическое опьянение. Как небольшая команда основала свой успешный бизнес – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Пожалуй, в это сложно поверить, но из этой сельскохозяйственной культуры во всем мире изготавливают:

бумагу,

строительные материалы,

топливо,

косметику,

лекарство,

пищевые продукты.

И этот список можно продолжать еще долго.

С чего все началось

Основатель конопляной лаборатории Андрей Орлов свое дело начал реализовывать еще с пеленок. Он работал в лабораториях с родителями. Уже после увольнения из ВСУ собрал команду идейных ребят.

Мы решили, что наша основная задача сейчас – это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда здорового питания,

- рассказал Андрей Орлов.

Партнер Андрея Владимир начал изучать коноплю после того, как ему диагностировали язву. Тогда мужчина обратил внимание на то, чем питается. Как выяснилось, его рацион состоял из очень вредных продуктов, которые не содержали в себе ничего полезного.

Конопляно-медовая лаборатория – так свой бизнес называют мужчины. Сейчас они сосредоточены на изготовлении муки, протеина, ядер из конопли и масла.

На конопляном масле противопоказано что-то жарить. Там есть очень много полезных элементов, которые при тепловой обработке теряют свои свойства. Ее используют в основном в салатах,

- отметил соучредитель конопляно-медовой лаборатории Владимир Бурда.

Эксперименты

А еще они охотно сотрудничают с партнерами. Из их сырья уже изготавливают косметику и одежду. Кроме этого мужчины любят еще и экспериментировать. Они попытались сделать мед с конопляным протеином.

Хотя конкуренция на рынке не слишком большая, однако продвигать свой продукт очень трудно, говорит Андрей Орлов. Особенно в социальных сетях – их сразу блокируют.

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Сейчас мужчины сотрудничают не только с украинскими партнерами. Их сырье уже закупают в Польше и Германии. А в планах – выйти на рынок Испании, Болгарии и Греции.