На сегодня нет конституционных оснований для роспуска Верховной Рады. Ранее президент Владимир Зеленский допустил роспуск парламента в случае "политического кризиса".

Зеленский обеспокоен ситуацией с КСУ

О роспуске Рады заговорили, потому что в парламенте нет единодушия относительно инициатив президента о Конституционном Суде Украины. Свое видение ситуации председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

К теме Выход из конституционного кризиса: в Раде рассказали о возможных путях

На сегодня нет конституционных оснований для роспуска. Мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады,

– отметил политик.

Часть нардепов поддерживают решение КСУ

По мнению Корниенко, Зеленский заявил о возможности роспуска Рады из-за обеспокоенности ситуацией. Ведь КСУ принимает решения, которые "не являются полезными для страны", в то же время "депутаты ведут себя не очень понятно".

Что касается резонансных решений Конституционного Суда, то глава "Слуги народа" отметил, что часть народных избранников их поддерживает – прямо или завуалировано.

То есть это скорее сигнал – задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Вот она и началась,

- сказал Корниенко.

Нардепы создали рабочую группу по ситуации с КСУ

Отметим, что накануне вице-спикер Елена Кондратюк, которая сейчас исполняет обязанности председателя парламента, объяснила, почему депутаты не рассматривают законы для преодоления конституционного кризиса. Кондратюк отметила, что для этого не хватает "политической воли".

Сейчас депутаты создали рабочую группу, задача которой выработать 3 базовые законопроекты:

О возвращении электронного декларирования,

О восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование,

Об изменениях, которые касаются всей деятельности Конституционного Суда Украины.