В Раде есть 3 позиции по решению КСУ: какие именно – заявление Разумкова
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у депутатов есть 3 позиции относительно решения Конституционного Суда. В частности, рассматривают вариант восстановления статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларации.
Детали заявления Разумкова по КСУ
Спикер парламента подчеркнул, что до конца 2020 года необходимо вернуть статью о недостоверной информации в декларациях. Иначе это поставит под серьезную угрозу то, как будут декларироваться люди в следующем 2021 году. Об этом Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решение Рады не вызвало дискуссии относительно конституционности в будущем,
– заметил председатель Рады.
Каковы позиции депутатских фракций и групп по этому вопросу
- Восстановление статьи о непредоставлении информации или предоставлении недостоверной информации в декларациях.
- Создание условий и возвращение норм, которые бы позволяли НАПК эффективно функционировать.
- Создание условий, которые бы сбалансировали решения тех или иных институтов власти, в частности КСУ.
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Скандал вокруг КСУ: главное
- 27 октября на закрытом заседании Конституционный Суд отменил статью об уголовной ответственности чиновников за ложное е-декларирование.
- Таким решением суд фактически разрешил чиновникам врать о своих доходах.
- Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ и признать решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий.
- Однако не все народные избранники поддержали президента. В провластной партии "Слуга народа" возникли споры.
- В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАПК, которую отменил Конституционный Суд.
- Из-за решения суда ряд чиновников уже избежал ответственности за ложное декларирование.
- Недавно Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ. Также он попросил оценить, соблюдал ли КСУ все требования, когда принимал свое решение.
- Венецианская комиссия рассмотрит такую просьбу президента Зеленского на заседании 11 декабря.
Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала
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