Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у депутатов есть 3 позиции относительно решения Конституционного Суда. В частности, рассматривают вариант восстановления статьи о непредоставлении информации или недостоверной информации в декларации.

Детали заявления Разумкова по КСУ

Спикер парламента подчеркнул, что до конца 2020 года необходимо вернуть статью о недостоверной информации в декларациях. Иначе это поставит под серьезную угрозу то, как будут декларироваться люди в следующем 2021 году. Об этом Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Я считаю, что это недопустимо, и мы должны сделать все, в том числе идя на компромиссы, иногда на компромиссы с собой, чтобы это эффективно работало. И чтобы в дальнейшем решение Рады не вызвало дискуссии относительно конституционности в будущем,

– заметил председатель Рады.

Каковы позиции депутатских фракций и групп по этому вопросу

Восстановление статьи о непредоставлении информации или предоставлении недостоверной информации в декларациях.

Создание условий и возвращение норм, которые бы позволяли НАПК эффективно функционировать.

Создание условий, которые бы сбалансировали решения тех или иных институтов власти, в частности КСУ.

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Скандал вокруг КСУ: главное

27 октября на закрытом заседании Конституционный Суд отменил статью об уголовной ответственности чиновников за ложное е-декларирование.

Таким решением суд фактически разрешил чиновникам врать о своих доходах.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ и признать решение о декларировании "ничтожным" и таким, что не имеет правовых последствий.

Однако не все народные избранники поддержали президента. В провластной партии "Слуга народа" возникли споры.

В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАПК, которую отменил Конституционный Суд.

Из-за решения суда ряд чиновников уже избежал ответственности за ложное декларирование.

Недавно Зеленский призвал Венецианскую комиссию оценить состояние антикоррупционной системы в Украине после решения КСУ. Также он попросил оценить, соблюдал ли КСУ все требования, когда принимал свое решение.

Венецианская комиссия рассмотрит такую просьбу президента Зеленского на заседании 11 декабря.



Главное о решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала