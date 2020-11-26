Сейчас Украина страдает от конституционного кризиса, ведь решение, которое недавно принял Конституционный Суд, фактически, отменило ответственность за коррупцию. Ни президент, ни Верховная Рада, ни общественность с таким решением никак не соглашаются. Но быстро, эффективно и в рамках закона повлиять на КСУ невозможно.

Сайт 24 канала рассказывает, как Украина может преодолеть конституционный кризис и какие есть пути решения проблем.

Читайте также Зеленский обратился за помощью к Венецианской комиссии из-за решения КСУ

Что делать с КСУ

Ситуация, которая сложилась в Украине сейчас крайне сложная. После решения КСУ, которое наделало немало шума, президент Владимир Зеленский предложил признать решение суда ничтожным и уволить всех судей. Но это лишь бы углубило конституционный кризис, да и отнюдь не способствовало бы выходу из него.

Депутаты же в свою очередь начали предлагать собственные решения этой проблемы и вносить различные законопроекты.

В фундации DEJURE говорят, что уже пошла пятая неделя с тех пор, как все произошло, но ничего не происходит, то есть, была создана рабочая группа и на этом конец. На данный момент выделяют три задачи, которые надо решить.

Первое, что надо сделать – заблокировать КСУ. Сейчас из-за того, что четверо судей не ходят на заседания, а также из-за того, что у некоторых из них коронавирус, заседания не проходят. Достаточно лишь одного судьи, который бы начал приходить на заседание, и уже можно было бы рассматривать любые дела. А решения принимаются десятью голосами, – говорит Михаил Жернаков, председатель правления DEJURE.

Он добавляет, что есть много предложений, но лучше всего это сделать – подняв количество голосов, необходимых для принятия решения, например, до 15, то есть, до того количества судей, которое есть на сегодня. Это будет означать, что нужно привлекать тех четырех судей, которые не голосовали за то позорное решение. Фактически, это заблокирует полностью Конституционный Суд.

Это тактическая вещь, которая дает отсрочку и больше времени, чтобы принять системное решение по КСУ дальше. Простого, одномоментного, эффективного и конституционного решения нет. Есть более рискованные, есть менее рискованные. Но тот законопроект, который предлагает президент, по нашему мнению, это лишь углубит конституционный кризис, а не решит его, – объясняет Жернаков.

Он также говорит, что просто уволить судей сейчас нельзя. Нет конституционного порядка освобождения. Ни президент, ни Верховная Рада не имеют этих полномочий. Только можно внести изменения в Конституцию, но для этого нужно 300 голосов нардепов.

Экспертное объяснение Байдену предлагают ввести санкции против судей КСУ

Как восстановить состав судей

В фонде DEJURE отметили, что крайне необходимо ввести настоящую конкурсную процедуру назначения на должность. С 2016 года это уже предусмотрено Конституцией, но не было внедрено на уровне закона. Сейчас этот конкурс проходит таким образом, что кандидатов могут подавать только депутатские фракции, то есть кандидат уже политически ангажирован с самого начала.

Сейчас есть три вакансии – двое от Верховной Рады, один от съезда судей. Потенциально, если ввести правильную процедуру сейчас, мы уже будем иметь трех судей, избранных по новой системе. Чуть больше чем через год, снова будут открыты три новые вакансии. Если учесть этих четырех судей, что не голосовали за позорное решение, то уже через год у нас будут 10 нормальных судей. Быстрее обновить состав КСУ невозможно. Проблема не в количестве судей, а в их качестве. И если Верховная Рада не утвердит двух судей до конца года – будет только лучше, – объясняет Жернаков.

Эксперт отметил, что также нужно восстановить антикоррупционные структуры. Но нельзя сделать это так, как предлагает Дмитрий Разумков, одной строкой восстановить все, что было отменено. Это не сработает, статьи надо принимать отдельно, выбирать такие формулировки, чтобы на следующий день Конституционный Суд это все не отменил. Другого решения, которое не сделает еще больше проблем, мы не видим.

Степан Берко, адвокационный менеджер фонда DEJURE, заявил, что они предлагают создать единую конкурсную или квалификационную комиссию, которая будет проверять кандидатов на соблюдение соответствующих требований.

Эта комиссия проверила бы всех кандидатов, сформировать список, а потом, каждый из субъектов назначения мог бы выбирать из этого списка, кого он хочет назначить. Мы считаем, что эта комиссия должна частично состоять из экспертов, которых делегируют международные партнеры, но это должны быть украинские эксперты, – отметил Берко.

Какие еще решения предлагают

В фонде DEJURE проанализировали законопроекты, которые по этому вопросу подавали на рассмотрение Верховной Рады: