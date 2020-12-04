Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что принятие компромиссного законопроекта № 4460-д относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации недостаточно, чтобы Украина вышла из конституционного кризиса.

По мнению главы Верховной рады, выйти из кризиса, который образовался в результате решения Конституционного суда, можно лишь, решив несколько важных позиций. Об этом Дмитрий Разумков рассказал во время брифинга, информирует 24 канал.

Важно И ограничение свободы, и штрафы: Рада восстановила ответственность за ложь в декларациях

Из конституционного кризиса мы не сможем выйти этим законом. По большому счету, есть три позиции, которые нам надо будет решить. Первое – это восстановление ответственности, и мы сегодня это сделали. Второе – создание условий нормальной работы НАЗК с учетом тех позиций, которые были указаны в решении КСУ. Третий вопрос – создание баланса в различных вертикалях власти, и прогнозируемость решений,

– сказал Разумков.

Он напомнил об инициативах, связанных с деятельностью КСУ. В частности, чтобы решения суда принимались двумя третями голосов, так же как и в парламенте, когда они вносят изменения в Конституцию. По словам спикера, параллельно с этим были другие законодательные инициативы, озвученные, задекларированные и зарегистрированные различными парламентскими фракциями и группами.

"Правильнее всего было бы прийти к единому документу, который бы стал законом, и поскольку Рада сегодня живет по закону О регламенте и комитетах, чтобы и наши коллеги из КСУ пользовались именно таким методом", — отметил он.

Отвечая на вопрос о возвращении доверия к судьям КСУ, Разумков сказал, что этот вопрос находится в зоне ответственности комитета по вопросам правовой политики.

"Там также есть несколько зарегистрированных законопроектов. По состоянию на сегодня они не были рассмотрены", – добавил он.

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Решение КСУ / инфографика 24 канала