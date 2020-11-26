Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о первых успехах в решении конституционного кризиса в Украине. В частности, парламентская рабочая группа провела несколько заседаний и согласовала ряд важных вопросов.

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Как отметил спикер парламента, ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда, до сих пор остается нерешенной. Об этом Разумков написал в фейсбуке.

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Правда, рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. И самая главная из них – это возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права,

– заметил он.

Разумков добавил, что в Раде также ждут от Кабинета Министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

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Главное о конституционном кризисе в Украине

27 октября Конституционный Суд Украины отменил антикоррупционную реформу – ликвидировал положения об уголовной ответственности за ложное декларирование и отменил само электронное декларирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение суда может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами. Он назвал решение суда "направленным против Украины". Президент внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей.

В то же время глава парламента Дмитрий Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предлагает восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный Суд.

На ситуацию отреагировали и в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил е-декларации: все детали / Инфографика 24 канала