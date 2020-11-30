Разумков 30 ноября попросил аппарат парламента разобраться, почему не выполнили его поручение. Политик упрекнул комитет за то, что не взялись за решение конституционного кризиса.

Депутаты имеют достаточно большие зарплаты, чтобы заниматься своими непосредственными обязанностями. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил на заседании согласительного совета, сообщает 24 канал.

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Чем возмущен Разумков

Пока Разумков был на самоизоляции из-за коронавируса, он дважды дал поручение комитету по вопросам правовой политики. Спикер просил провести заседание и дать предложения рабочей группе по выходу из конституционного кризиса.

Если мы за 2 недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только 4 вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем?

– отметил Разумков.

Спикер надеется, что такие действия не связаны с торможением процесса или некомпетентностью.

В Раде разработают компромиссный законопроект

Так, альтернативу разработают на базе президентского законопроекта и проекта Разумкова. По словам главы Рады, на базе этих двух законов создадут и доработают все аспекты компромисса.

Разумков предположил, что законопроект рассмотрят уже на этой пленарной неделе.

"Мы сможем рассмотреть этот вопрос в парламенте и быстро выйти на результат. Я очень надеюсь, что все депутатские фракции и группы также в этом заинтересованы", – подчеркнул спикер парламента.

Обратите внимание! Ранее Конституционный Суд изменил ряд положений антикоррупционного законодательства. В частности, отменил наказание за ложь в декларациях. Подробнее о скандале вокруг КСУ читайте по ссылке.

Решение КСУ / Инфографика 24 канала