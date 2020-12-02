Конституционный суд Молдовы затягивает с признанием президентских выборов
В Молдове Конституционный суд отложил признание результатов выборов президента. Решение до сих пор нет из-за судебных процессов, связанных с выборами.
Конституционный суд Молдовы должен принять решение в течение 10 дней после того, как ЦИК передаст протоколы. Об этом сообщает Newsmaker.
Кстати На птичьих правах: почему Санду не будет "нянчиться" с Россией
Однако признать выборы суд не мог, пока не рассмотрят все жалобы. Такие нормы предусмотрены законодательством.
Результаты выборов ЦИК утвердила еще 20 ноября. Поэтому десятидневный срок истек 30 ноября, однако решения суда до сих пор нет.
Что известно о президентских выборах в Молдове
- Второй тур выборов состоялся 15 ноября. Проевропейский кандидат Майя Санду победила действующего президента Игоря Додона.
- Санду выступает за теплые отношения с Украиной. А вот Россию президент призвала вывести свои войска из Приднестровья.
- Также президент выступает за отставку действующего правительства Молдовы и проведения досрочных парламентских выборов.
Поделиться новостью