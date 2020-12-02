В Молдове Конституционный суд отложил признание результатов выборов президента. Решение до сих пор нет из-за судебных процессов, связанных с выборами.

Конституционный суд Молдовы должен принять решение в течение 10 дней после того, как ЦИК передаст протоколы. Об этом сообщает Newsmaker.

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Однако признать выборы суд не мог, пока не рассмотрят все жалобы. Такие нормы предусмотрены законодательством.

Результаты выборов ЦИК утвердила еще 20 ноября. Поэтому десятидневный срок истек 30 ноября, однако решения суда до сих пор нет.

Что известно о президентских выборах в Молдове