Следующей жертвой КСУ может стать закон о языке: назначили закрытое заседание
Конституционный суд Украины назначил закрытое заседание по делу о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Рассмотрение этого вопроса назначено на 10 часов утра 3 ноября.
Рассмотрение этого вопроса началось еще 7 июля 2019 года. Зато 3 ноября продолжат рассмотрение, но на закрытом заседании. Об этом говорится в повестке дня заседаний Конституционного суда Украины.
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10:00 – продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания),
– говорится в повестке дня.
Относительно этого закона в Конституционный суд обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва. В основном это были представители фракции "Оппозиционного блока", большинство из которых сейчас во фракции ОПЗЖ. Также среди подписантов были несколько внефракционных депутатов.
Почему это важно?
27 октября 2020 года Конституционный суд Украины отменил антикоррупционную реформу. Это произошло так же на закрытом заседании и так же по подаче большинства тех депутатов, которые подписались и под обращением относительно закона о языке.
Многие эксперты говорили о том, что следующим может стать именно закон о государственном языке. Поэтому, похоже, пока власть ищет конституционные пути, как остановить КСУ, тот решил отменить все достижения последних 7 лет.
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