Конституционный суд Украины назначил закрытое заседание по делу о конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Рассмотрение этого вопроса назначено на 10 часов утра 3 ноября.

Рассмотрение этого вопроса началось еще 7 июля 2019 года. Зато 3 ноября продолжат рассмотрение, но на закрытом заседании. Об этом говорится в повестке дня заседаний Конституционного суда Украины.

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10:00 – продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания),

– говорится в повестке дня.

Относительно этого закона в Конституционный суд обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва. В основном это были представители фракции "Оппозиционного блока", большинство из которых сейчас во фракции ОПЗЖ. Также среди подписантов были несколько внефракционных депутатов.