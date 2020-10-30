Конституционный суд поддерживает систему е-декларирования, но жалуется на законодательство
В Конституционном суде убеждены, что декларирование доходов чиновников является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране. Несмотря на это судьи КСУ отметили, что е-декларирование противоречит принципу независимости судебной власти и соблюдению принципа конституционности.
В КСУ также подчеркнули, что антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Об этом говорится на сайте Конституционного суда.
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"Законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность",
– говорится в сообщении КСУ.
Что не так с законодательством
По версии КСУ, "использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а нормы делают невозможным установление круга их адресатов".
То есть суд может наказать людей за непредоставление декларации. В то же время эти люди не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности.
Что известно о решении КСУ?27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях. Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".
Реакция на скандальное решение КСУ: главное
- В Евросоюзе обеспокоены решением Конституционного суда об отмене е-декларирования. Это может стать основанием для временной остановки безвизового режима для Украины.
- Послы G7 отметили, что встревожены такими новостями. Они отметили, что Украина достигла значительного прогресса, внедряя после Революции Достоинства антикоррупционные реформы, однако сейчас может сделать шаг в прошлое.
- Владимир Зеленский созвал экстренное совещание СНБО 29 октября. Президент Украины осудил такое решение суда и заявил, что Украина его не примет. Также он добавил, что система е-декларирования в Украине будет работать.
- Премьер Шмыгаль пообещал, что уже 30 октября реестр е-деклараций вновь станет доступным, несмотря на решение Конституционного суда. Ночью на сайте НАПК появилось соответствующее сообщение: "Доступ восстановлен".
- Под зданием Конституционного суда Украины 30 октября состоялся протест. Люди митинговали из-за решения КСУ об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников.
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