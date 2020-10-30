В Конституционном суде убеждены, что декларирование доходов чиновников является неоспоримым требованием в любой современной демократической стране. Несмотря на это судьи КСУ отметили, что е-декларирование противоречит принципу независимости судебной власти и соблюдению принципа конституционности.

В КСУ также подчеркнули, что антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Об этом говорится на сайте Конституционного суда.

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"Законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность",

– говорится в сообщении КСУ.

Что не так с законодательством

По версии КСУ, "использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а нормы делают невозможным установление круга их адресатов".

То есть суд может наказать людей за непредоставление декларации. В то же время эти люди не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такой обязанности.

Что известно о решении КСУ? 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях. Суд признал уголовную ответственность за недостоверное декларирование "неконституционной". Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За майбутнє".

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