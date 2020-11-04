Конституционный Суд Украины опроверг информацию о якобы признании неконституционным закона о рынке земли. В суде пояснили: рассмотрение этого дела до сих пор продолжается и продолжится на одном из заседаний в ближайшее время.

В ряде средств массовой информации распространяется информация о возможном признании неконституционной земельную реформу в Украине, подчеркнул Конституционный Суд на официальной странице в фейсбуке.

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В суде подчеркнули, что действительно рассматривают несколько представлений относительно закона о рынке земли. Их объединили в единое производство.

Рассмотрение должно было состояться еще 29 сентября в форму устного производства. Впрочем тогда его отложили из-за обращения представителя президента в КСУ Федора Вениславского о том, что он не может присутствовать на слушании.

Возобновили разбирательство в понедельник, 2 ноября. Тогда суд рассматривал вопрос толкования о тех статьях конституции, где говорится, что "земля на территории Украины, является собственностью ее граждан", а также о том, что "земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства".

Решение суда по этому делу не принималось. Его рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях суда,

- подчеркнули в КСУ.

Обратите внимание! После скандального решения Конституционного Суда Украины относительно полномочий НАПК и электронного декларирования его деятельность стала топ-темой украинской общественно-политической жизни.



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