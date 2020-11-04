Конституционный Суд рассказал, на какой стадии рассмотрение земельной реформы
Конституционный Суд Украины опроверг информацию о якобы признании неконституционным закона о рынке земли. В суде пояснили: рассмотрение этого дела до сих пор продолжается и продолжится на одном из заседаний в ближайшее время.
В ряде средств массовой информации распространяется информация о возможном признании неконституционной земельную реформу в Украине, подчеркнул Конституционный Суд на официальной странице в фейсбуке.
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В суде подчеркнули, что действительно рассматривают несколько представлений относительно закона о рынке земли. Их объединили в единое производство.
Рассмотрение должно было состояться еще 29 сентября в форму устного производства. Впрочем тогда его отложили из-за обращения представителя президента в КСУ Федора Вениславского о том, что он не может присутствовать на слушании.
Возобновили разбирательство в понедельник, 2 ноября. Тогда суд рассматривал вопрос толкования о тех статьях конституции, где говорится, что "земля на территории Украины, является собственностью ее граждан", а также о том, что "земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства".
Решение суда по этому делу не принималось. Его рассмотрение будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаниях суда,
- подчеркнули в КСУ.
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