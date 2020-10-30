После того, как Конституционный суд Украины принял скандальное решение, которым, фактически, легализовал коррупцию, президент Владимир Зеленский подготовил законопроект, где предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ.

Сайт 24 канала рассказывает, может ли президент и Рада распустить судей, будет ли такое решение конституционным и какие могут быть есть риски.

Читайте также Уволить всех судей КСУ и набрать новых: Зеленский подал в Раду проект закона

Как назначают судей

Конституционный Суд состоит из 18 судей (по шесть судей назначают Президент Украины, Верховная Рада Украины и съезд судей Украины), которые избираются на конкурсной основе. Сейчас же в Украине только 15 судей, остальные три должности до сих пор вакантны.

Виктор Филатов, аналитик ОО "Правозащитная группа "СИЧ", говорит, что без согласия Конституционного Суда Украины ни один его судья не может быть задержан или уволен. Также судьи имеют иммунитет относительно принятых ими решений, то есть они не отвечают за свое голосование (исключением является преступление или дисциплинарное правонарушение).

В Конституции Украины и Законе Украины "О Конституционном Суде Украины" нет четкого механизма роспуска состава суда. Есть лишь основания для увольнения отдельных судей (смерть, невозможность исполнять обязанности по состоянию здоровья, совершения преступления и т. п). Иначе говоря, в течение срока каденции общий состав суда не распускается, что является конституционно-правовой гарантией деятельности самого суда, – пояснил Филатов.

Он добавляет, что парламент не может распустить суд. Верховная Рада назначает только шесть судей, так как она не влияет на других 12. То есть, парламент мог бы отозвать шесть судей, которых он назначал на должность на конкурсной основе, и то – лишь при условии, если доказано, что они нарушили нормы Конституции Украины. Но этот факт еще надо обосновать, и только тогда начинать процедуру отзыва судьи с должности. Тоже самое касается и шестерых судей которых назначил Президент Украины и съезд судей Украины. Такой механизм и предусмотрен для того, чтобы не узурпировать Конституционный суд Украины.

Важное Восстановление добропорядочности КСУ: Зеленский подписал указ О неотложных мерах

Кто из судей голосовал "за"

За решение о легализации коррупции голосовали 11 судей, а трое из них были против. Так, из этих 11 судей КС двое были назначены еще Виктором Януковичем, один – Петром Порошенко, 5 – съездом судей, и еще трое Верховной Радой.

Список судей:

Александр Тупицкий , председатель Конституционного Суда Украины. Назначен в мае 2013 года по представлению тогдашнего президента Виктора Януковича.

, председатель Конституционного Суда Украины. Назначен в мае 2013 года по представлению тогдашнего президента Виктора Януковича. Виктор Городовенко , назначенный в ноябре 2017 года Съездом судей.

, назначенный в ноябре 2017 года Съездом судей. Ирина Завгородняя , назначенная на должность в 2018 году постановлением Верховной Рады.

, назначенная на должность в 2018 году постановлением Верховной Рады. Александр Касминин , назначенный в 2013 году Виктором Януковичем.

, назначенный в 2013 году Виктором Януковичем. Виктор Кривенко , назначенный в ноябре 2015 года Съездом судей.

, назначенный в ноябре 2015 года Съездом судей. Александр Литвинов , назначен в ноябре 2013 года Съездом судей.

, назначен в ноябре 2013 года Съездом судей. Владимир Мойсик , назначенный в 2016 году президентом Петром Порошенко.

, назначенный в 2016 году президентом Петром Порошенко. Сергей Сас , назначенный в марте 2014 года Верховной Радой Украины

, назначенный в марте 2014 года Верховной Радой Украины Игорь Слиденко , назначенный в 2014 году Верховной Радой Украины.

, назначенный в 2014 году Верховной Радой Украины. Петр Филюк , назначенный в октябре 2019 года Съездом судей.

, назначенный в октябре 2019 года Съездом судей. Галина Юровская, назначенная в октябре 2019 года Съездом судей.

Скандальные суддьи / Фото Zero corruption

Как можно распустить судей

Конституция Украины в ст. 149 устанавливает, что решение об увольнении с должности судьи Конституционного суда принимается двумя третями от его состава. Никаких других механизмов увольнения судей КСУ, в частности через принятие специального закона Верховной Радой – нет. Поэтому механизм, предложенный президентом в его законопроекте, не предусмотрен законодательством, говорит Иван Городиский, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий партнер АО "Дексис Партнерс"

Он добавляет, что вполне вероятно, что в ходе политического процесса КСУ будет перезагружен из-за добровольной отставки части судей. Однако принятие и реализация этого законопроекта способна существенно подорвать основы конституционного строя в Украине, в частности в части разделения власти.

Анатолий Яровой, адвокат, управляющий партнер АО "Яровой и партнеры", отметил, что в том случае, если Рада примет соответствующий закон, а президент его подпишет, скорее всего, судьям придется уйти с должностей. Однако это не делает такое решение легитимным.

"Для Европейского суда по правам человека уволенные судьи будут, с большой долей вероятности, "жертвами политических репрессий" и смогут претендовать на солидные компенсации от государства Украина за нарушение их прав на независимое судопроизводство", – объясняет Яровой.

Правовой механизм увольнения судьи КСУ путем принятия такого закона может стать основанием нарушения прав действующего состава судей КСУ. Которые в свою очередь будут иметь право обжаловать прекращение полномочий национальных судей, а в худшем варианте в Европейский суд по правам человека, – объясняет управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько.

Также по теме Узаконить взятки и "убить" выборы: эксперты разбирают последствия постановления КСУ

Что предлагает сделать президент

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. В то же время решение КСУ о декларации и незаконном обогащении должны признать "ничтожным", то есть, таким, которое не будет иметь правовых последствий.

К тому же, Верховной Раде предлагают принять этот закон, чтобы "сохранить европейский и евроатлантический выбор украинского общества" и "устранить угрозу для национальной безопасности Украины".