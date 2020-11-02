Конституционный суд Украины принял скандальное решение об электронном декларировании и местных выборах, последствия которого обсуждают до сих пор. Такое решение поддержали сразу 11 судей КСУ, каждый из которых имеет четкие связи с Виктором Януковичем, Петром Порошенко, Виктором Медведчуком или другими гигантами украинской политики.

Детали по каждому из судей Конституционного суда Украины, которые поддержали скандальное решение, есть на портале YouControl. К слову Зеленский направил аудиосообщение "слугам" по поводу ситуации с КСУ: обращение президента Александр Тупицкий – председатель КСУ: член суда еще с 2013 года, пришел по квоте президента-беглеца Виктора Януковича;

имеет земельные участки в Крыму, которые получил после оккупации, но не задекларировал;

имеет связи с Юрием Иванющенко "Енакиевским" (один из самых влиятельных людей в "Партии регионов") и Игорем Кривецким (главный спонсор "Свободы")

принимал непосредственное участие в резонансных делах по НАБУ и Артему Сытнику. Виктор Городовенко: член суда с 2017 года по квоте коллегии судей, его назначение лоббировал заместитель главы АП Петра Порошенко Алексей Филатов;

по данным журналиста Николая Колесникова, Городовенко сажал людей с инвалидностью в тюрьмы и отбирал у них жилье. Ирина Завгородняя: назначена в 2018 году Верховной Радой при содействии депутата БПП и близкого соратника Петра Порошенко Александра Грановского;

также ее связывают с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и лично депутатом Григорием Суркисом;

ее проверяло НАПК из-за незадекларированного автомобиля и покупок мужа, на которые он, согласно официальным доходам, не мог иметь денег. Александр Касминин: назначен в 2013 году Виктором Януковичем по рекомендации председателя Енакиевского суда, где исчезли материалы о судимости экс-президента;

приватизировал служебную квартиру в Киеве более чем на 150 квадратных метров, которую ему дали во временное пользование. Обратите внимание Право собственности на землю и языковой закон: что КСУ рассмотрит на этой неделе Виктор Кривенко: получал награду, которые имели судьи, причастные к узурпации власти Виктором Януковичем;

помогал Петру Порошенко решать вопрос с заводом "Кузница на Рыбальском". Александр Литвинов: правая рука Тупицкого и имел связи с Виктором Януковичем, когда тот еще в конце девяностых был председателем Донецкой ОГА;

окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Рокоссовского в Амурской области Российской ССР. Владимир Мойсик: были проблемы с НАПК, поскольку "забыл" задекларировать 150 тысяч гривен;

в 2016 году назначен Петром Порошенко по рекомендации Виктора Ющенко. Сергей Сас: стал судьей КСУ в 2014 году по квоте Верховной Рады, до этого 10 лет был нардепом от "Батькивщины". Игорь Слиденко: назначен в 2014 году по квоте фракции "Свободы" в Верховной Раде;

имел проблемы с НАПК, поскольку дважды не задекларировал доход на 330 тысяч гривен. Петр Филюк: участник странной истории с получением земельных участков под Луцком, где построил особняк на более чем 250 квадратов;

его сын якобы приобрел автомобиль Mercedes-Benz 2013 года по вдвое заниженной цене;

имеет связь с Игорем Палицей – лидером "За майбутнє" и близким бизнес-партнером Игоря Коломойского. Галина Юровская: связана с бывшим министром юстиции Николаем Онищуком. Еще четверо судей не поддержали такое скандальное решение: Олег Первомайский – назначен Верховной Радой в 2018 году по конкурсу;

Василий Лемак - назначен Петром Порошенко в 2018 году;

Виктор Колесник - назначен Петром Порошенко в 2016 году;

Сергей Головатый - назначен Петром Порошенко в 2018 году. Самым интересным является случай с Головатым – он имел явный конфликт интересов, ведь НАПК подозревали его в декларировании недостоверной информации более чем на 3,5 миллиона гривен.