Конституционный Суд Украины созывает судей на собрание: назвали дату
Конституционный Суд Украины назначил собрание судей на 2 ноября на 11:00. Заметим, что в этот день также состоится заседание фракции "Слуги народа". На заседании фракции могут обсудить законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.
Никаких деталей о причине заседания КСУ 2 ноября пока нет. Дату события обнародовали на официальном сайте Конституционного суда Украины.
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Глава КС Александр Тупицкий отметил, что законопроект от Зеленского надо рассматривать детально, а не принимать решение за одну ночь. При этом никто у президента ранее не утверждал, что законопроект планируют одобрять "за одну ночь".
Тупицкий также сказал, что якобы готов выступить на заседании парламента или перед членами СНБО.
Я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно. Насчет открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО,
– подчеркнул Тупицкий.
Что известно про законопроект о КСУ от Зеленского и почему Тупицкий против
- 27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. То есть фактически чиновники теперь беспрепятственно могут врать в своих декларациях.
- Такое решение будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ.
- Такое решение КСУ возмутило общество и люди вышли на масштабный протест 30 октября.
- 29 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект о прекращении полномочий всех судей КСУ. Конечно, это не понравилось Тупицкому, который является главой КСУ и может потерять работу.
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