Конституционный Суд Украины назначил собрание судей на 2 ноября на 11:00. Заметим, что в этот день также состоится заседание фракции "Слуги народа". На заседании фракции могут обсудить законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ.

Никаких деталей о причине заседания КСУ 2 ноября пока нет. Дату события обнародовали на официальном сайте Конституционного суда Украины.

Обратите внимание Решение Конституционного суда – это давление на антикоррупционные органы, – САП

Глава КС Александр Тупицкий отметил, что законопроект от Зеленского надо рассматривать детально, а не принимать решение за одну ночь. При этом никто у президента ранее не утверждал, что законопроект планируют одобрять "за одну ночь".

Тупицкий также сказал, что якобы готов выступить на заседании парламента или перед членами СНБО.

Я не говорю и не ставлю ультиматум, чтобы этот законопроект был отозван. Я наоборот хотел бы, чтобы с ним ознакомились побольше парламентариев, чтобы это не решалось в одну ночь, чтобы все подошли к этому сознательно. Насчет открытости, я готов даже, чтобы меня заслушали на заседании парламента, на СНБО,

– подчеркнул Тупицкий.

Обратите внимание! 2 ноября законопроект Зеленского о КСУ должен также рассмотреть парламентский Комитет правовой политики.

Что известно про законопроект о КСУ от Зеленского и почему Тупицкий против