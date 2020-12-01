Конституционный Суд планирует возобновить работу уже 8 декабря
Конституционный Суд уже на следующей неделе, 8 декабря, может продолжить заседание. Первое заседание запланировано на 8 декабря. Оно будет касаться официального толкования положения "достойные условия жизни".
Заседание КСУ запланировали также на 9 и 10 декабря. Об этом говорится в повестке дня Конституционного Суда.
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Судя по расписанию, КСУ в ближайшее время не будут рассматривать резонансные дела.
Заметим, 12 ноября КСУ перешел на дистанционную работу. Все из-за вспышки коронавируса среди судей. Кроме того, этому предшествовал скандал с решениями, которые частично отменили антикоррупционную реформу в Украине.
Скандал вокруг КСУ: главное
- 27 октября на закрытом заседании КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.
- Такое решение суда привело в конституционному кризису в Украине.
- Президент Владимир Зеленский предложил перезагрузить состав Конституционного Суда.
- Однако части нардепов такое решение главы государства не понравилось. Они выступили против президентского законопроекта.
- Впоследствии Зеленский внес в Раду еще один проект – о восстановлении уголовной ответственности чиновников за ложь в декларациях. В нем он предлагал сажать чиновников, если те внесут ложные сведения на сумму более 4 миллионов гривен.
- В то же время рабочая группа Рады по урегулированию конституционного кризиса предложила вообще не сажать чиновников за ложь в декларациях. Зато нарушителей предлагают штрафовать.
Главное о скандальном решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала
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