Конституционный Суд уже на следующей неделе, 8 декабря, может продолжить заседание. Первое заседание запланировано на 8 декабря. Оно будет касаться официального толкования положения "достойные условия жизни".

Заседание КСУ запланировали также на 9 и 10 декабря. Об этом говорится в повестке дня Конституционного Суда.

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Судя по расписанию, КСУ в ближайшее время не будут рассматривать резонансные дела.

Заметим, 12 ноября КСУ перешел на дистанционную работу. Все из-за вспышки коронавируса среди судей. Кроме того, этому предшествовал скандал с решениями, которые частично отменили антикоррупционную реформу в Украине.

Скандал вокруг КСУ: главное

27 октября на закрытом заседании КСУ отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях.

Такое решение суда привело в конституционному кризису в Украине.

Президент Владимир Зеленский предложил перезагрузить состав Конституционного Суда.

Однако части нардепов такое решение главы государства не понравилось. Они выступили против президентского законопроекта.

Впоследствии Зеленский внес в Раду еще один проект – о восстановлении уголовной ответственности чиновников за ложь в декларациях. В нем он предлагал сажать чиновников, если те внесут ложные сведения на сумму более 4 миллионов гривен.

В то же время рабочая группа Рады по урегулированию конституционного кризиса предложила вообще не сажать чиновников за ложь в декларациях. Зато нарушителей предлагают штрафовать.

Главное о скандальном решении Конституционного Суда / Инфографика 24 канала