В Одесской области в очередной раз изъяли крупную партию наркотика – 122 килограмма кокаина на сумму 40 миллионов долларов. Наученные горьким опытом контрабандисты оказались креативными, однако даже это не помогло им выполнить работу.

Еще в конце августа в Одесский порт из Южной Америки прибыл контейнер, грузом был обычный станок для холодной гибки металла. После всех необходимых процедур, прибор двинулся на склад в Одессе. Подробнее об этом – в новом выпуске программы "Кордон.UA" на 24 канале.

В предыдущей программе Скрытая связь между коровами и водкой: что интересного нашли пограничники

Как проводили операцию

За соответствующим процессом внимательно следили правоохранители, они подозревали, что контейнер – с так называемым сюрпризом. Операцию проводила группа пограничников, таможенников, СБУ и прокуратуры. Нужно было не только найти наркотики, но и задержать перевозчиков.

Правоохранители подозревали, что контейнер – с так называемым сюрпризом / Фото Госпогранслужбы

Наркокурьеров определили тогда, когда мужчины начали доставать фасованные пакеты. До тайника удалось добраться только мощным бензорезом, из полостей станка достали 114 брикетов. По традиции наркокартелей, каждый пакет имеет особую маркировку. Так правоохранители обнаружили 122 килограмма наркотика.

Из полостей станка достали 114 брикетов / Фото Госпогранслужбы

Кем оказались перевозчики

Приморский районный суд избрал перевозчикам меру пресечения в виде 2 месяцев за решеткой с возможностью залога в сумме 30 миллионов гривен за каждого. Соответствующими контрабандистами оказались четверо граждан Израиля. Иностранцам инкриминируют контрабанду наркотических средств, за что "украинская Фемида" может присудить им до 12 лет заключения.

Смотрите видео: как пограничники обнаружили тайник контрабандистов

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