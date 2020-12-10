В Одессе и Киеве копы задержали банду, которая похищала людей по заказу уголовников из России
Группировка из 12 злоумышленников действовала по всей Украине, однако сосредоточилась ее деятельность в Киевской и Одесской областях. 10 подозреваемых в совершении тяжких преступлений задержали спецназовцы.
Еще двое участников организованной банды находятся в розыске, сообщили в пресс-службе МВД Украины. Членов группировки подозревают в разбойных нападениях и похищении людей.
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Работали они под "крышей" российских криминальных авторитетов.
От 20 тысяч гривен до 800 тысяч долларов
По данным следователей, лидер и участники группировки, у которой были "филиалы" – в Одессе и Киеве – являются иностранцами. Их подозревают в многочисленных вымогательствах денег у людей, а также в похищениях с целью выкупа или совершения действий в пользу заказчиков. Суммы, которые требовали злоумышленники, колеблются от небольших 20 тысяч гривен до заоблачных – в 800 тысяч долларов.
Злоумышленников задерживали отдельными группами / Фото пресс-службы национальной полиции
Как задерживали членов группировки
Сначала полицейские вместе со спецназовцами задержали лидера организации и ее 4 участников. Еще 4 злоумышленников депортировали за пределы Украины, поскольку они нарушали миграционные законы.
Во время еще одного этапа спецоперации правоохранители задержали еще 5 подозреваемых.
Что инкриминируют подозреваемым
Во время обысков в авто задержанных и по местам их проживания следователи изъяли немалое количество оружия и патроны, ножи, записи с планами преступлений, деньги, расписки и другие доказательства противоправной деятельности.
Члены банды были вооружены / Фото пресс-службы Национальной полиции
Сейчас 2 фигурантам дела сообщили о подозрениях в создании преступной организации и вымогательстве. Еще 3 мужчин подозревают в таких же преступлениях, но еще и в похищении человека.
Вскоре всем задержанным изберут меры пресечения.
Смотрите видео задержания членов бандитской группировки в Одессе и Киеве:
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