Полицейские Харькова установили вероятного насильника несовершеннолетней и задержали его 23 ноября. Само преступление произошло 17 ноября.

О раскрытии дела о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней сообщили в полиции Харьковской области. Правоохранители узнали о совершении преступления от 33-летней женщины.

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Она рассказала, что ее 15-летнюю дочь изнасиловал сосед.

Что известно об изнасиловании несовершеннолетней в Харькове

Сама пострадавшая рассказала следователям, что вечером 17 ноября 44-летний мужчина силой затащил ее в дом. Отпустил ее только утром следующего дня.

Злоумышленник якобы связал школьницу и изнасиловал ее.

Сначала правоохранители возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Затем к делу добавили квалификацию об изнасиловании несовершеннолетней.

Бежал в село

Во время обыска в квартире злоумышленника следователи нашли вещественные доказательства его причастности к преступлению. Нашли его только утром 23 ноября. Мужчина скрывался в поселке Великий Бурлук.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде пребывания в СИЗО. Если его вину признают служители Фемиды, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.



Вероятного насильника 15-летней харьковчанки задержали в поселке Великий Бурлук / Фото нацполиции Киева