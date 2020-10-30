Офис Президента по результатам местных выборов планирует кадровые изменения – речь о руководстве областных и районных государственных администраций. Причина: во время выборов фиксировали немало "позорных случаев", на которые следует отреагировать.

Кадровые изменения – "естественный процесс"

Об этом председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил 29 октября в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал. Он отметил, что изменения в ОГА и РГА – это прерогатива Офиса Президента, но уже можно сказать, что такие изменения будут.

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Я думаю, это прерогатива Офиса Президента. Но из того, что мне известно, я думаю, что будут кадровые решения на уровне Офиса Президента, губернаторов, глав РГА,

– заявил глава "Слуги народа".

Но и уточнил, что это "естественный процесс", в том числе и из-за запланированного "укрупнение районов – из 400 останется 120".

На местных выборах было много "позорных случаев"

Впрочем, уже можно сказать, что среди председателей РГА будет много новых людей.

"Потому что очень много, к сожалению, случаев позорных – главы РГА наши баллотировались от других партий, поддерживали другие партии, какие-то сети, "сетки" строили, деньги раздавали. Это очень позорно".

Все эти случаи будут расследовать, и по результатам расследования "давать кадровую оценку".

Об этом же Корниенко говорил вечером 29 октября и в эфире "Право на власть". В частности, он сказал, что "есть проекты кадровых решений", которые "вскоре будут обнародованы".

Там, где по системе показателей за год нет серьезных подвижек у губернаторов, там, я думаю, решения будут приняты,

– подчеркнул глава "Слуги народа".

В то же время он сказал, что все это не связано с результатами "Слуги народа" на местных выборах.

Ранее Результат "Слуги народа" на местных выборах – большой успех, – Корниенко

Только эффективность работы ставленников президента будет определять, останутся ли они работать на своих должностях, или на их место придут новые люди.