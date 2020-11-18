Украинские партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации региона. По мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, голосование может состояться по смешанной системе.

Участие в выборах смогут принять украинские партии

Политик не отверг возможности того, что будет автором переходного избирательного законодательства. Свое видение, как будет развиваться ситуация на Донбассе, Корниенко рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Меня одного, как автора избирательной реформы, и, потенциально, переходного избирательного законодательства, смутило заявление Леонида Макаровича (Кравчука – 24 канал), что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе,

– подчеркнул Корниенко.

Глава "Слуги народа" считает, что участие могут принять партии, которых не было на Донбассе, однако, которые существовали в других регионах Украины. Поэтому голосование может состояться и по смешанной системе.

Важно разработать переходное избирательное законодательство

Главной задачей после деоккупации Донбасса должна стать разработка переходного законодательства. Корниенко считает, что его "необходимо индивидуально выписать, под конкретный кейс".

Ведь пока даже упоминания о законе Об амнистии и переходных избирательных законах вызывают чрезвычайный резонанс в обществе.

Что сказал Кравчук про выборы на Донбассе? Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предположил, что местные выборы на Донбассе вполне могут пройти на мажоритарной основе, ведь «там нет украинских партий, там ничего нет».

Украина предложила "План действий по Донбассу"

Отметим, что Украина подготовила "План действий по Донбассу", который представили ТКГ. Выполнение пунктов этого плана позволит провести местные выборы на Донбассе 31 марта 2021 года.

Какие шаги предлагает Украина: