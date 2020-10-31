В "Слуге народа" всенародный опрос 25 октября называют чем-то вроде экзитпола. Так, лидер политсилы Александр Корниенко считает, что его результаты являются очень важным политическим аргументом для президента и принятия его будущих решений.

Эти "аргументы" являются важными и для имплементации определенных позиций. Об этом Александр Корниенко рассказал в интервью "Новому времени".

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Это – очень важные дополнительные политические аргументы при имплементации некоторых позиций, которые уже можно имплементировать хоть завтра или на следующей неделе. Я, в частности, имею в виду сокращение состава Верховной Рады до 300 депутатов,

– уточнил он.

Также парламентарий считает, что результаты опроса являются полезными в дипломатии президента.

"Понятно, что юридические последствия там отсутствуют, но последствия политические, они обязательно будут. По моему мнению, одним из главных политических последствий является то, что в этом опросе приняли участие около 5 миллионов украинцев – половина из тех, кто пришел на участки. Этим опросом и большим участием людей в нем мы показали, что в Украине очень большие перспективы народовластия и референдумов", – добавил он.

Корниенко также уточнил, что проведение всенародного опроса стоило около 30 миллионов гривен.

Всеукраинский опрос 25 октября: коротко о главном

Проведение всенародного опроса в день местных выборов Зеленский анонсировал за несколько недель до 25 октября.

Его проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили его спонсоры, но в "Слуге народа" не назвали конкретной суммы.

Результаты опроса не будут иметь никакой юридической силы.

Заметим, что люди жаловались на организацию опроса. Они отмечали, что у волонтеров не было ни палаток, ни столиков, а только коробки для заполненных анкет. Кроме того, в нескольких городах волонтерами были несовершеннолетние, на их родителей составят админпротоколы.

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Какими были вопросы от Зеленского / Инфографика 24 канала